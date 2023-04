MotoGP | Morbidelli: “Toprak sulla M1? Mi piace questa pressione”

Due settimane fa a Termas, Franco Morbidelli è tornato a mostrare il proprio valore conquistando due quarti posti che gli infondono una grande fiducia e lo portano a presentarsi al Gran Premio delle Americhe con una ritrovata consapevolezza. Austin può essere un nuovo terreno di caccia per il romano della Yamaha, che alla vigilia del weekend di Austin è carico e punta a continuare sulla striscia positiva dell’Argentina.

“Innanzitutto proveremo a replicare la top 10 che abbiamo conquistato il venerdì in Argentina, poi cercheremo di fare una buona qualifica, magari guadagnando l’accesso diretto alla Q2”, ha spiegato Morbidelli guardando al fine settimana che lo attende. “Proveremo anche a fare due belle gare”, ha affermato nel giovedì di

Tuttavia, bisognerà rimanere con i piedi per terra, l’estremo equilibrio della MotoGP attuale rende difficile fare pronostici. Le poche certezze riguardano Ducati, che si presenta ancora una volta come la favorita. Se però una cosa è certa, è che nulla si può dare per scontato, visti soprattutto i precedenti: “In questa MotoGP ci sono poche certezze, lo si può vedere con il mio compagno di squadra Fabio. A meno che tu non faccia parte dello squadrone Ducati…anche se pensandoci non ne sono totalmente convinto”, spiega Morbidelli ridendoci anche un po’ su.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Yamaha appare pieno di fiducia e con le idee chiare sul lavoro da svolgere nel box: “Dovremo sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione nelle due sessioni di prove libere del venerdì. Il time attack è un elemento cruciale nel fine settimana, essere davanti è sempre una cosa buona. Poi ovviamente può succedere anche qualcosa di inaspettato come è stata la partenza di Brad Binder nella Sprint Race a Termas”.

Morbidelli ha iniziato a raccogliere i frutti del lavoro e dei sacrifici in Argentina, ma ora dovrà riconfermarsi, ma su una pista come quella di Austin con un grip non particolarmente eccellente potrebbe dire la sua: “Se analizziamo le mie ultime quattro gare, sono stato molto veloce in due di queste, e significa che la mia fiducia con la Yamaha sta incrementando. In un’altra ho fatto decimo e un’altra ancora è stata particolarmente negativa. Anche se in modo altalenante, mi sento più sicuro rispetto all’anno scorso in termini di risultati, quindi non vedo l’ora di scendere in pista”.

L’argomento di discussione degli ultimi giorni in ambito Yamaha è il test che Toprak Razgatlioglu ha svolto in sella alla MotoGP lunedì e martedì a Jerez de la Frontera. Questa seconda prova preannuncia un imminente passaggio dalla Superbike ai prototipi? Tutto può essere, e questo può instillare il dubbio sulla conferma di Morbidelli, che tuttavia non si sente troppo preoccupato: “Toprak è un pilota Yamaha, ha fatto e sta facendo delle cose incredibili in Superbike. Se guardiamo i primi cinque piloti di quel mondiale, meriterebbero tutti una chance in MotoGP. Yamaha ha fatto un bel gesto nei suoi confronti, io sapevo del test perché da Iwata sono sempre molto corretti verso i piloti. Questo test di Toprak mi mette pressione? A me la pressione piace”.