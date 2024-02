MotoGP | Morbidelli: "Sto bene, ma dovrò aspettare ancora un po'"

Franco Morbidelli salterà l'intero pre-campionato della MotoGP 2024. Il pilota italiano ha subito un brutto incidente durante un test privato a Portimao e le botta alla testa gli ha impedito di essere in Malesia, anche se attualmente si trova a Lusail, dove si stanno svolgendo gli ultimi test invernali.

Quindi, anche se il nuovo pilota del Prima Pramac Racing non è atteso in pista prima del Gran Premio del Qatar (weekend dell'8-10 marzo), il romano è presente per partecipare allo "shooting" del team in vista della presentazione, anche se la sua presenza non era prevista inizialmente.

Parlando a "TNT Sports", l'emittente televisiva che trasmette la MotoGP nel Regno Unito, l'italiano ha confermato di stare "molto bene" e ha ringraziato nuovamente Marc ed Alex Marquez per l'aiuto che gli hanno dato dopo l'incidente in Portogallo. I due fratelli del Gresini Racing sono andati in suo aiuto, lo hanno trovato privo di sensi e sono rimasti con lui fino all'arrivo dell'ambulanza per trasferirlo.

"Sto molto bene. Abbiamo avuto tutti un po' di paura, ma alla fine è andato tutto molto bene, direi, quindi sono molto contento di essere qui", ha esordito Morbidelli, prima di spiegare cosa gli è successo e sottolineare di voler visitare il box dei Marquez per ringraziarli ancora.

"L'incidente è stato piuttosto particolare. È avvenuto durante un out-lap ed era circa l'ora di pranzo. Non ricordo molto. Ma so che due persone che devo ringraziare per essere qui sono Marc e Alex. Sono intervenuti mentre ero a terra e privo di sensi, e hanno fatto la cosa giusta mentre ero in pista. Devo ringraziarli e andrò a ringraziarli", ha proseguito.

In seguito, Morbidelli ha spiegato il motivo della sua assenza fino al primo Gran Premio dell'anno: "I medici hanno detto che sarebbe abbastanza pericoloso sbattere di nuovo la testa in questo momento, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo per uno sport rischioso come la MotoGP. Aspetteremo ancora un po'".

Tuttavia, Morbidelli non vede l'ora di tornare in sella, soprattutto per vedere il livello della Desmosedici GP24: "Mi mancheranno cinque giorni di test, che sono molto importanti per costruire il feeling con la nuova squadra e con la nuova moto, soprattutto perché tutto è nuovo, ma in ogni caso ho l'opportunità di essere qui, di lavorare con la squadra, di essere nel box, di parlare con il mio team e di vedere come funzionano le moto".

"E onestamente, guardando i test di Sepang, la nuova Ducati in generale ha funzionato molto bene, quindi sono davvero felice di vedere questo e non vedo l'ora di salire in sella il prima possibile", ha concluso.