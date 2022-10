MotoGP | Morbidelli punito con una doppia Long Lap Penalty

Franco Morbidelli dovrà scontare due Long Lap Penalty nel corso del Gran Premio della Malesia di domani, essendo stato ritenuto colpevole di aver ostacolato Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella terza sessione di prove libere.

A pochi minuti dal termine del turno, il pilota della Yamaha era appena uscito dai box e procedeva lentamente in traiettoria in prossimità della curva 5, quando alle sue spalle sono arrivati il ducatista e l'otto volte campione del mondo, che invece erano impegnati nel time attack, ma sono stati costretti a chiudere il gas a causa della sua presenza.

Un episodio che è costato parecchio soprattutto al leader della classifica iridata, che nel giro successivo è caduto e quindi si ritrova costretto a passare dalla Q1. La cosa più curiosa, però, è che Pecco è 11° nella cumulativa avendo fatto segnare lo stesso tempo al millesimo proprio di Morbidelli.

Questo comunque è un fatto che non conta agli occhi del collegio dei commissari, che in ogni caso ha ritenuto che Morbidelli abbia creato una situazione di pericolo con il suo comportamento e quindi lo ha sanzionato.

Franco non sarà l'unico pilota a dover pagare una penalità domani: una Long Lap Penalty la dovrà fare anche Alex Marquez per l'incidente in cui ha coinvolto Jack Miller nella gara della scorsa settimana a Phillip Island. Pol Espargaro invece arretrare di tre posizioni in griglia per essere rientrato in pista creando una situazione di pericolo per Johann Zarco nel corso della FP1 di Sepang.