MotoGP | Morbidelli penalizzato per aver ostacolato Bastianini

Il Gran Premio d’Olanda non inizia nel migliore dei modi per Franco Morbidelli, che al termine del venerdì di libere è incappato in una penalità che dovrà scontare in gara. Il pilota Yamaha infatti è stato sanzionato dalla Direzione Gara per aver guidato in maniera troppo lenta in traiettoria, disturbando in ben due occasioni il giro di altri piloti.

La Direzione Gara ha così deciso di comminare al pilota Yamaha un Long Lap Penalty, che dovrà effettuare in gara. La domenica dunque sarà già condizionata in partenza per il pilota romano, che non ha mai visto decollare la sua storia con la M1 ufficiale. Ancora non si sa, ovviamente, quale sarà la sua posizione di partenza, con le qualifiche ancora da disputare. Tuttavia la gara si presenta in salita sin da subito.

Dopo una reprimenda ricevuta lo scorso fine settimana per lo stesso motivo, oggi Morbidelli si è trovato in traiettoria per ben due volte andando piano. La prima volta ha disturbato il giro di Alex Marquez, mentre la seconda volta ha dato fastidio a Enea Bastianini, che è apparso piuttosto contrariato e ha perso l’opportunità di agguantare il Q2 diretto. Da qui la decisione della Direzione Gara di penalizzare il pilota Yamaha, che riconosce di aver sbagliato: “Sono andato fuori dalla pista alla Curva 11 e quando sono rientrato ho dato fastidio a Enea. Ci sta, è giusto. Con la gomma soft faccio fatica a girare, quindi mi capita di uscire fuori pista”.