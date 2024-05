MotoGP | Morbidelli: “Ora si fatica a capire quali sorpassi fare e quali no”

Fine settimana di crescita: così Franco Morbidelli definisce il Gran Premio di Francia, quinta prova della stagione 2024 in MotoGP dove ha conquistato il suo miglior risultato in sella alla Ducati. Il romano sta iniziando pian piano a conoscere la Desmosedici GP24 e, dopo aver conquistato la Q2 diretta ed essere scattato dalla nona casella, nella gara di domenica è riuscito a battagliare per poi tagliare il traguardo in settima posizione.

“Dobbiamo essere soddisfatti di questa gara, soprattutto della velocità che avevamo, che è stata sufficiente per ritornare su e recuperare da un’altra partenza non buona in cui ho perso tante posizioni”, ha spiegato il portacolori Prima Pramac nel consueto incontro con i media al termine della gara. “Siamo concentrati comunque a risolvere questo problema della partenza. Speriamo di arrivare il prima possibile, è quello a cui stiamo puntando e ci sono le carte in regola per buttarsi nella lotta interessante”.

A Le Mans, Morbidelli ha continuato a familiarizzare con la sua moto e l’ottimo risultato domenicale è una buona conferma. Tuttavia, l’italo-brasiliano sostiene che ci sia ancora qualche aspetto da migliorare per poter tornare a lottare per le posizioni di vertice: “Purtroppo ancora mi manca un po’ di positività, soprattutto al primo giro, per essere nel ritmo degli altri. Faccio un po’ più fatica anche nei turni di prove. Non è solo la partenza, ma anche i primi giri”.