MotoGP | Morbidelli: “Ora bisogna essere camaleontici per vincere”

Morbidelli ha trascorso l'intero 2022 lottando per adattare il suo stile di guida alla Yamaha ufficiale. Tuttavia, al termine della stagione, il secondo classificato del 2020 ha ottenuto solo 42 punti rispetto ai 248 del compagno di squadra Fabio Quartararo (che ha ottenuto tre vittorie e il secondo posto in classifica).

Se in passato la Yamaha era nota per la sua natura di moto facile da guidare, le recenti versioni della M1 hanno richiesto uno stile molto più aggressivo per ottenere il meglio dalla moto, in particolare in assetto da qualifica. Morbidelli ha lavorato durante l'inverno per adattare il suo stile e ritiene di essere in grado di guidare la Yamaha in modo più aggressivo rispetto al passato.

Ora pensa che i piloti debbano adattarsi di più al pacchetto che hanno, piuttosto che plasmare la moto su di loro se vogliono avere qualche speranza di vincere il campionato. "Quando sono in moto, cerco sempre di trattarla con delicatezza", ha detto Morbidelli dopo il test pre-stagionale di Sepang del mese scorso. “Ma penso che se vuoi essere un campione devi essere un camaleonte e devi avere uno stile che il tuo pacchetto richiede”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

“Quindi, non mi sento più un pilota fluido. Se avete visto, l'ho tolto dal mio profilo Instagram. Penso che ora stiamo guidando in modo molto aggressivo, anche se si tratta di una moto con motore in linea, penso che stiamo guidando in modo molto aggressivo. Non ho prestato molta attenzione agli altri, ma credo che almeno nelle curve - non so, forse sono un tipo ottimista - siamo in grado di essere incisivi nelle curve strette e più veloci in quelle più ampie".

Nell'ultima giornata dei test di Sepang del mese scorso, la Yamaha non ha fatto registrare tempi di rilievo, con Quartararo e Morbidelli rispettivamente 17° e 20° in classifica generale. Nonostante sia soddisfatto del passo avanti compiuto dalla Yamaha con il suo motore, Quartararo ha ammesso che la M1 2023 è "un incubo" in modalità time attack. I test pre-stagionali si concludono questo fine settimana con gli ultimi due giorni di prove sul Circuito Internazionale dell'Algarve, prima dell’appuntamento inaugurale dell'anno, il 26 marzo in Portogallo.