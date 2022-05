MotoGP | Morbidelli: "Non sono nella condizione di chiedere nulla a Yamaha"

Dopo un Gran Premio di Francia nel quale ha ottenuto solo un 15° posto, Franco Morbidelli si ritrova ad aver conquistato appena 19 punti nelle prime sette gare della MotoGP 2022.

Questa situazione ha portato il pilota italiano a dover valutare il suo inizio di stagione negativamente, dopo una domenica particolarmente difficile. "E' stata una gara complicata, non è stato facile lottare in questo weekend", ha spiegato Morbidelli dopo la fine della gara di Le Mans.

"Non avevo il feeling giusto per stare davanti. Per questo motivo non sono riuscito ad avere una buona velocità a centro curva e non ho potuto fare di più".

Durante il Warm-Up, Morbidelli aveva mostrato un ritmo migliore rispetto a quello tenuto poi in gara, chiudendo con l'11° tempo, non troppo distante dai migliori.

"Alla fine siamo riusciti a prendere almeno un punto, che ci dà un po' di fiducia", ha detto con ottimismo il pilota della Yamaha. "Abbiamo visto alcune cose buone domenica mattina ed avevamo un buon passo con le gomme usate".

"Questo dimostra che il potenziale ci sarebbe. Dobbiamo solo capire come mettere insieme i dati nel modo corretto".

La velocità massima rischia di essere un bel problema nella prossima gara al Mugello, visto il lunghissimo rettilineo del circuito italiano. Morbidelli comunque non vuole fasciarsi la testa prima di essersela rotta: "Mi aspetto un buon fine settimana. Ci sarà tanta gente, quindi sarà bello tornare al Mugello".

Quando gli è stato chiesto se la Casa di Iwata debba essere più aggressiva nello sviluppo, Morbidelli ha detto di non essere "nella posizione di chiedere nulla alla Yamaha".

"Posso solo chiedere un aiuto supplementare per la messa a punto della moto. E lo stanno già facendo".

"Quando arriverò al livello di Fabio (Quartararo), potrò chiedere qualcosa", ha continuato riguardo al suo compagno di squadra, attualmente l'unico pilota in grado di essere competitivo con la M1.

Il francese è in testa al Mondiale dopo sette gare, avendo totalizzato 102 punti, 4 in più rispetto ad Aleix Espargaro e 8 rispetto ad Enea Bastianini.