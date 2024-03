MotoGP | Morbidelli: "Non ero allenato. ma sulla Ducati sto bene"

Il Gran Premio del Qatar ha dato il via alla stagione 2024 della MotoGP, tra conferme e nuovi inizi. Ma c’è qualcuno che, più di altri, può sorridere al termine della prima gara dell’anno. Si tratta di Franco Morbidelli, che ha potuto finalmente iniziare la sua avventura con il team Pramac dopo il grande spavento di quest’inverno.

Il brutto incidente avvenuto in allenamento a Portimao lo aveva costretto a essere spettatore durante tutta la pre-stagione e ora è costretto a rincorrere per rimettersi in pari con i compagni di marca, che anche a Lusail hanno riaffermato il dominio Ducati.

Tuttavia, per Morbidelli il risultato conta in maniera relativa, perché ciò che è più importante è il fatto di aver di nuovo indossato tuta e casco ed essere sceso in pista, con la mente libera e il cuore pieno di gratitudine dopo il trauma cranico che lo ha tenuto fermo per oltre un mese.

“Sono molto stanco, ma così grato che tutto sia andato liscio questo weekend”, afferma Morbidelli con un grande sorriso nella domenica sera di Lusail. “Tutto è andato nella giusta direzione. Mi sento bene con la moto, ho iniziato a guidare una moto. Ovviamente ho migliorato un po’ per prendere i ragazzi davanti, ma la cosa importante è che sia tutto ok per me, per la mia testa. Ora è il momento di continuare a lavorare e cercare di riprendere i piloti di testa”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli ha tagliato il traguardo della Sprint di sabato in ventesima posizione e la gara lunga della domenica al diciottesimo posto. Indietro, se si pensa alla moto di cui dispone, ma non si può non tenere conto della situazione: l’ultima volta che era salito su una MotoGP risaliva ai test di novembre, l’incidente lo ha tenuto fermo senza alcun tipo di allenamento mentre tutti gli altri giravano nei test. Inoltre, non si può dimenticare l’approccio a moto e team nuovi, un insieme di fattori che fanno guardare le cose da un’altra prospettiva.

Guardando ai cronologici, inoltre, si può notare quando Frankie sia migliorato durante tutto il corso del primo weekend. Questo non può che lasciarlo soddisfatto, al momento di stilare un primo bilancio: “È andata come sarebbe dovuta andare e come deve continuare fino a che iniziamo a ottenere risultati che vogliamo”.