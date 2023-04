MotoGP | Morbidelli: "Michelin deve fare qualcosa per la gomma anteriore"

Per l'italiano il Gran Premio delle Americhe è stato, ed è tuttora, una sorta di rivalutazione dopo aver brillato in Argentina, dove ha ottenuto i suoi migliori risultati da molto tempo a questa parte, finendo quarto sia nella Sprint che domenica a Termas.

Questo flash ha puntato i riflettori su Franco Morbidelli, che terminerà il suo contratto a fine anno e la Yamaha gli ha dato tempo fino all'estate per dimostrare se merita di rimanere nel team ufficiale della Casa di Iwata, che ha anche fatto provare il pilota turco Toprak Razgatlioglu all'inizio di questa settimana in un test privato a Jerez.

La prima occasione per dimostrare che la "ripresa" dell'italiano è sulla strada giusta, sabato ad Austin, non si è conclusa come Franco sperava.

"È stata una gara molto dura, perché purtroppo non siamo riusciti a entrare in Q2. Dovevamo partire 8° e invece siamo partiti 14°. E nel gruppo si soffre molto con il nostro stile di guida e poi con la pressione (del pneumatico anteriore) alle stelle, non si riesce a guidare. Si forma un trenino e poi basta. È un peccato perché quando le temperature si alzano e si è in gruppo, non si può fare nulla, la gomma anteriore si surriscalda e non si può più guidare. È un peccato perché toglie spettacolo e sicuramente la Michelin dovrà fare qualcosa per queste gomme anteriori", ha detto, riferendosi al fornitore unico di pneumatici della MotoGP.

Uno dei fattori che ha penalizzato gli unici due piloti Yamaha in gara è stato l'aumento delle temperature rispetto al venerdì. Fabio Quartararo, che era quarto nei primi giri, è caduto quando era in sesta posizione e, pur riuscendo a terminare la gara, si è classificato 19°.

"Il salto di temperatura è stato incredibile. Normalmente, se fa molto caldo, tutti fanno il loro lavoro con le regolazioni, c'è più tempo per adattarsi, ma oggi non c'era tempo. Il cambiamento di temperatura è stato molto brusco, quindi se si parte dietro, si rischia di cadere o di finire in fondo al gruppo".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Kevin Schwantz Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'italiano ha sottolineato come l'aumento del calore sia stato un fattore determinante, ma il problema principale per le M1 rimane il pneumatico anteriore.

"Ciò che ha rovinato la gara di Fabio e la mia è stata l'alta temperatura degli pneumatici anteriori", quando si guidava dietro ad altri piloti.

Nella MotoGP, come nella F1 dieci anni fa, oggi si parla sempre meno di piloti e sempre più di tecnologia.

"Sicuramente l'aerodinamica e gli abbassatori, tra gli altri, hanno reso la categoria molto più equa, le distanze sono molto ridotte, ma il livello è molto alto, senza dubbio. Con queste soluzioni tecnologiche, i pneumatici sono probabilmente più in crisi ed è più difficile fare la differenza. Tutto è strettamente legato agli pneumatici per avere una buona prestazione: temperatura, time attack... I dettagli sono sempre più importanti e sono quelli che fanno la differenza", sostiene.

Tuttavia, tutta questa tecnologia e questi progressi sono soggetti alle prestazioni degli pneumatici Michelin, con i quali si è obbligati a partire davanti se si vuole avere una possibilità.

"Sì, partire davanti è molto importante, fondamentale. Essere davanti nei primi giri è decisivo, molti piloti rischiano troppo per stare davanti, ci sono incidenti... È come un circolo vizioso", riflette il romano.

"Sicuramente per il pubblico a casa è divertente. Ma quello che vorrei dire è che potrebbe essere ancora più divertente se lo pneumatico anteriore funzionasse meglio. Dobbiamo fare qualcosa al più presto. Ma non vedo alcuna volontà o velocità nel reagire a questo problema", rimprovera Morbidelli.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images