MotoGP | Morbidelli: “Mi sono sentito di nuovo bene, come ai vecchi tempi”

Il venerdì di prove libere di Barcellona va in archivio nel segno dell’Aprilia, ma non è di certo passato inosservato il grande passo in avanti di Franco Morbidelli. Il pilota romano, in estrema difficoltà in sella alla sua Yamaha da inizio stagione, è sbocciato oggi nelle prime due sessioni del Gran Premio di Catalogna. Nonostante il tracciato fosse caratterizzato da pochissimo grip, condizione non ideale per la M1, Morbido è riuscito ad agguantare la top 10.

Il pilota Yamaha si presenta al sabato in decima posizione nella classifica combinata, con la Q2 provvisoriamente conquistata in maniera diretta. Si tratta di un risultato che gli infonde grande fiducia e che lo spinge a continuare su questa linea, visti i risultati ottenuti quest’oggi: “È stata una buona giornata, positiva. Sono stato veloce stamattina e questo pomeriggio abbiamo potuto provare delle gomme. Finalmente senza la combinazione migliore di gomme per la prestazione siamo riusciti a entrare direttamente in Q2, quindi siamo in top 10”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il suo primo anno da pilota titolare nel team ufficiale non era iniziato proprio nel migliore dei modi e il passaggio alla nuova M1 era stato particolarmente difficile per Morbidelli, che faticava a trovare il feeling che aveva con la moto del 2019. Le due sessioni odierne però hanno mostrato una nuova faccia: “Oggi ho avuto la sensazione che volevo quando guidavo e finalmente queste si sono riflesse anche in pista, perché i tempi venivano, così come il passo. Spero di continuare su questa direzione”.

“Lavoriamo sempre per provare a sfruttare la moto come facevo con la vecchia”, prosegue parlando delle differenze tra la M1 che lo ha portato a essere vice-campione del mondo e quella attuale. “Questa è un po’ diversa, ho bisogno di usarla in maniera un po’ differente. Ma alla fine il potenziale è di più rispetto all’altra. Si tratta solo di adattarsi. Questo è davvero un passo in avanti, bisogna solo continuare. È una grande sensazione! Oggi quando ho guardato la tabella dei tempi sul rettilineo e vedevo sempre prima posizione, mi sono sentito di nuovo bene, come ai vecchi tempi. Guardiamo avanti, continuiamo così. Mi piace, voglio di più!”.