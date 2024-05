MotoGP | Morbidelli: “Liberty Media ha un diamante grezzo nelle mani”

Sorriso aperto ed entusiasmo contagioso: così Franco Morbidelli ci accoglie nell’hospitality Prima Pramac nel paddock di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento della stagione che l’ha visto compiere ulteriori passi in avanti in sella alla Ducati. La nuova avventura sembra procedere nel modo giusto, nonostante sia iniziata tra mille difficoltà causate dall’infortunio dello scorso inverno.

Senza test né chilometri, l’italo-brasiliano ha iniziato l’adattamento alla GP24 con l’avvio della stagione e il Gran Premio di Spagna ha confermato che sia lui che la squadra stanno andando nella direzione giusta. Ma la MotoGP attuale è estremamente competitiva e non sarà facile tornare al vertice. Tanti gli avversari, ma la sfida è ancora più stimolante per Morbidelli, che a Motorsport.com racconta anche il pensiero sullo scenario che si apre con l’avvento di Liberty Media.

Prima di tutto, come stai?

“Bene! Bene, bene… Ho recuperato bene dalla botta. Direi che abbiamo recuperato lo stato di forma abbastanza in fretta”.

La fretta è denominatore comune di questo periodo, perché anche l’adattamento a questa Ducati sembra andare piuttosto veloce…

“Stiamo cominciando ad essere veloci. Ad Austin, per esempio, siamo entrati direttamente in Q2 ed eravamo nei primi sette in tutti i turni. L’inizio è stato tosto, perché la botta di Portimao non ci voleva e saltare i test sicuramente non era una cosa che ci ha aiutato. Ma, grazie all’aiuto di tutto il team, di tutta la squadra che hanno avuto e mi hanno dato l’atteggiamento giusto per affrontare questo tipo di sfida, sembra che stiamo recuperando abbastanza in fretta, quindi bene!”.

Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, intervista Foto di: Pramac Racing

Questo porta poi anche a trovarsi molto bene con la moto? Facile dire di andare veloce con quella che è la miglior moto della griglia, ma abbiamo visto che non è così scontato andare forte con la moto campione del mondo.

“Infatti. La Ducati è probabilmente la miglior moto della griglia o comunque, quando non è così, è quella che lotta per essere la migliore, come abbiamo visto ad Austin. Di questo sono molto orgoglioso, felice e contento di guidarla. Ma, quello che è incoraggiante, è il gap dalle Ducati più veloci: due o tre decimi. Non è male, considerando i pochi chilometri che abbiamo fatto. Questo processo di adattamento sembra stia andando molto bene, me la prendo questa velocità, va benissimo così”.

Ti stai godendo questa prima parte di avventura in Ducati con la serenità che ti contraddistingue. Il tuo modo di essere, che appare sempre molto tranquillo e rilassato e magari è dato un po’ anche dalle tue origini, ti aiuta ad affrontare le sfide particolari con un approccio più positivo?

“Sicuramente sì. Le mie origini sono dentro di me in tutto quello che faccio. Sono fiero da dove vengo, della mia metà brasiliana. Mia mamma viene dal Brasile profondo, dal nord est. Ho sempre avuto questo tipo di insegnamento da quando sono nato. Mia mamma è sempre stata molto con me nella mia crescita e mi ha trasmesso molto di questo stile. Anche senza accorgermene. Adesso che sto crescendo e lo noto di più, ne sono sempre più orgoglioso”.

E questo ti ha aiutato anche nei momenti di difficoltà, immagino. Pensiamo all’infortunio al ginocchio del 2021 o l’ultimo a Portimao…

“I momenti difficili nella carriera di uno sportivo ci sono e ognuno li affronta nella maniera migliore in cui crede. Io penso che la calma, la serenità sia il modo migliore per affrontare sia i momenti positivi che quelli negativi. Quello che ti tiene in equilibrio è la calma, ed è la cosa migliore per non perdersi troppo quando succedono le cose e per superarle nel modo più adeguato”.

Sembra proprio che in questo momento stia superando alla grande tutte le difficoltà. Ti senti in grado di tornare a vincere o lottare per la vetta in breve tempo?

“Sì, mi sento in grado di tornare a vincere. In breve tempo non lo so, dipende cosa intendiamo per breve. Ma io sto cercando di rendere questo tempo più breve possibile. Ho tanta voglia di tornare a vincere, ho il team giusto e la moto giusta per farlo”.

Il passaggio di quest’anno è stato un grande cambiamento e far bene non era scontato pur avendo una moto competitiva. Pensi che stai dimostrando di poter essere ancore della partita?

“Non ho dubbi troppo grandi che riusciremo a fare molto bene con il team. Bisogna solo continuare a lavorare in questo modo e migliorare, cercare di fare il miglior lavoro che si può al box, in pista e fuori. Continuare in questo modo. Siamo partiti in ritardo, ma bene”.

Quest’anno poi sarà dura, se pensiamo a quanti avversari competitivi ci sono. Pensi che questi passi in avanti siano ancora più evidenti considerando l’elevato livello della MotoGP attuale?

“È una MotoGP stellare! Ci sono i primi 12 o 14 piloti che possono ambire alla vittoria e alle prime posizioni. Come abbiamo visto da queste prime gare, ci sono Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Pedro Acosta e Marc Márquez che stanno andando fortissimo. Ma in America, per esempio, Maverick Viñales ha fatto vedere che può andare ancora più forte. È una MotoGP difficile da prevedere, ma molto divertente. Ci sono moltissimi pretendenti alle posizioni top”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi doppia gara, doppia possibilità di giocarsela, doppio rischio. A distanza di un anno, pensi ci siano ancora dubbi su questo format?

“Da quello che mi hanno detto ai miei amici, è molto bello. Quindi, se piace a loro piace anche a me. Sicuramente per un pilota è più pericoloso fare due partenze, 40 gare all’anno. Il lavoro e l’impegno dei piloti è raddoppiato, ma se piace al pubblico e alla gente che è a casa o in pista a vedere, sono molto contento. Mi fa piacere”.

Poi adesso arriva Liberty Media…un altro bel cambiamento!

“Sì! Arriverà Liberty… Non so da noi quanto cambierà e se noi piloti dovremo aumentare ancora il carico di lavoro. Ma comunque abbiamo visto che con la Formula 1 hanno fatto un grandissimo lavoro sotto vari punti di vista, soprattutto in termini di comunicazione. Staremo a vedere cosa faranno con noi”.

Quindi potrebbe essere una “MotoGP stellare” sia a livello di talenti che di show! Cosa vorresti vedere in un’ipotetica docu-serie sulla MotoGP?

“Chissà, magari! Secondo me, il bello di questo sport sono le gare e quello che succede in pista. Le lotte che ci sono tra i vari piloti… Quel mondo che c’è durante la gara, se viene raccontato e sviluppato bene, non solo nelle prime posizioni. Ma ora in MotoGP ci sono lotte di questo livello nelle prime 15 posizioni! Ti faccio un esempio: ora nelle posizioni di rincalzo c’è Fabio Quartararo, che è un campione del mondo ed è uno dei piloti più brillanti di questa categoria. Ci sono tantissime cose che accadono in gara e questa è una cosa molto bella della MotoGP”.

Possiamo dire che Liberty in questo senso ha la strada spianata? Lo spettacolo non manca di certo nella MotoGP attuale…

“Sicuramente. C’è un diamante grezzo e lo spettacolo della MotoGP è incredibile. E io voglio essere lì, mi piacerebbe stare nella zona di quelli che sono più facili e immediati da raccontare, lo ammetto. Vediamo se ce la farò ad avere un capitolo della docu-serie solo per me”.