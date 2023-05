MotoGP | Morbidelli: “La fiducia in Yamaha non cambia, resterei volentieri”

La gara di Jerez è stata particolarmente complicata per Franco Morbidelli, che in entrambe le gare non è mai riuscito a entrare nemmeno fra i primi dieci. Ora però la MotoGP fa tappa a Le Mans, un tracciato molto diverso dove il pilota Yamaha si presenta dopo la giornata di test in Andalusia che ha confermato quali strade intraprendere.

Il Gran Premio di Francia non sarà certo quello della svolta, considerando i problemi che stanno affrontando Morbidelli e Yamaha, tuttavia l’incertezza del meteo può aiutare: “È una pista molto diversa rispetto a Jerez. Siamo in un momento difficile, ma tutto è possibile, il meteo può cambiare e dobbiamo mantenere la corretta attitudine nelle gare. Dobbiamo affrontare questo weekend nel modo più aggressivo che possiamo, per poter ottenere qualsiasi minimo vantaggio possiamo trarre”.

Passare da un tracciato come Jerez a uno completamente diverso come Le Mans non è un’impresa facile, ma il romano di Tavullia si mostra molto tranquillo sotto questo aspetto: “È ciò che uno prova a fare tutte le volte, ogni tanto ci si riesce e ogni tanto no. Fa parte del lavoro di un pilota sapersi adattare e arrivare al massimo il prima possibile anche quando una pista cambia. Uno cerca di prepararsi al meglio con il team, con i dati, con l’allenamento. Ci sono tanti modi”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Yamaha considera poi il fatto che si presenta a Le Mans senza novità, le soluzioni provate nei test di Jerez non hanno convinto: “Abbiamo provato diverse soluzioni nei test, ma non è sembrato aiutare nulla, quindi non abbiamo portato nulla qui a Le Mans. Abbiamo continuato a lavorare, sicuramente ci saranno aggiornamenti e soluzioni, ma non in Francia”.

Yamaha sta attraversando un momento difficile, anche Fabio Quartararo sta faticando. Tuttavia, se il francese è stato riconfermato e non ha alcun dubbio sulla fiducia che da Iwata gli viene riposta, il futuro di Morbidelli sembra più incerto. Quel che però non cambia è il rapporto che intercorre tra il pilota e la squadra: “La mia fiducia in Yamaha non cambia perché siamo tutti consapevoli di quello che ci manca e io sono cosciente di quello che avevamo. Questa cosa mi tiene fiducioso, perché comunque ci sono ancora delle cose della moto vecchia che andavano molto meglio e quindi appartengono a noi. Non è che ci sono cose che dobbiamo andare a cercare in zone oscure. Qualcosa c’è, ma già mettendo insieme tutto il nostro meglio la M1 potrebbe tornare già ad essere uno dei migliori pacchetti”.

“Purtroppo in questo momento non ci stiamo riuscendo, ma rimango fiducioso perché è la mia natura e perché vedo che c’è della voglia all’interno del team. Per quanto riguarda la fiducia di Yamaha nei miei confronti, bisogna chiedere a loro. Sicuramente io posso parlare per la mia squadra. La mia percezione, soprattutto quest’anno che sto andando abbastanza forte rispetto al mio compagno di squadra, è che siamo tutti ingaggiati nella solita lotta interna tra compagni di squadra”, spiega Morbidelli.

Dunque, il romano sta gettando le basi per discutere di un rinnovo: “Io sì, rimarrei volentieri in Yamaha, perché con questa moto ho avuto tante belle soddisfazioni, mi trovo molto bene con le persone all’interno del team. Inoltre ho una missione in sospeso, vorrei raggiungere quello che non sono riuscito a ottenere con questo team. Credo che abbiamo già iniziato a parlare del futuro. Però i miei collaboratori sono talmente bravi che si occupano totalmente di queste cose tenendomi tranquillo”.