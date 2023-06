MotoGP | Morbidelli: "Io in SBK? La gente si diverte a punzecchiarmi"

La Yamaha sta vivendo un momento di profonda crisi tecnica in MotoGP e, inevitabilmente, la cosa si sta ripercuotendo sui suoi piloti, che in questo primo scampolo della stagione 2023 non sono riusciti a raccogliere quanto avrebbero sperato.

In particolare, la situazione si sta facendo abbastanza complicata per Franco Morbidelli, perché il pilota italiano ha il contratto in scadenza alla fine di quest'anno. Le domande sul suo futuro, dunque, sono sempre più frequenti, anche se in effetti un piccolo passo avanti si è visto dal suo punto di vista, dato che le sue performance ora non sono troppo distanti da quelle del compagno di squadra Fabio Quartararo, che invece lo scorso anno lo surclassava abbastanza sistematicamente.

Lo scorso fine settimana, complice la vicinanza a casa sua, Franco è stato ospite della squadra Superbike della Yamaha, che è alla ricerca di un pilota dopo che Toprak Razgatlioglu ha annunciato la clamorosa scelta di lasciarla per andare ad accasarsi alla BMW, sempre tra le derivate di serie. In molti quindi hanno fatto uno più uno, pensando che magari Morbidelli fosse lì anche per sondare il terreno per il futuro.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha

Versione che è stata smentita dal diretto interessato, che non ha nascosto anche un po' di disappunto per come sono nate queste voci: "Un po' perché comunque si libera un posto nel nostro team e quello è un fattore, perché comunque Toprak andrà via. Un po' perché la gente si diverte a punzecchiarmi, perché negli ultimi anni non sono andato fortissimo, quindi i giornalisti si divertono a darmi fastidio, chiedendomi se andrò in Superbike".

Riguardo alle sue opzioni per il 2024, ha lanciato un messaggio forte e chiaro alla Casa di Iwata, lasciando intendere che il suo obiettivo primario sarebbe quello di continuare dov'è oggi.

"Stiamo lavorando sul futuro, bisogna capire quale sarà la strada da prendere. Io ho sempre detto che ho un grande affetto per la Yamaha, per la squadra in cui sono. Tutta la mia carriera in MotoGP l'ho fatta con Yamaha, ma da quando sono arrivato nel team ufficiale purtroppo non siamo riusciti ad ottenere dei bei risultati insieme. Io però lo voglio fare con questa squadra perché credo di meritarmelo, così come le persone che ci sono dentro a questo team", ha concluso.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images