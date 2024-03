MotoGP | Morbidelli ha l'ok dei medici: correrà in Qatar

Erano giorni di attesa per Franco Morbidelli, che sperava di ricevere buone notizie: queste sono arrivate e, alla vigilia del Gran Premio del Qatar, il neo pilota Pramac ha ricevuto l’ok per scendere in pista. Il romano potrà così debuttare in sella alla Ducati nella prima gara della stagione a Lusail.

Morbidelli era stato costretto a fare da spettatore nei test invernali a causa di una brutta caduta in allenamento a Portimao. Lì aveva rimediato un piccolo coagulo in testa e questo aveva indotto i medici ad avere una grande precauzione. Nonostante il pilota del team Pramac avesse rassicurato tutti sulle proprie condizioni fisiche, aveva anche riconosciuto che bisognava rispettare i tempi di ripresa (circa tre o quattro settimane) affinché il coagulo rientrasse e si scongiurasse ogni pericolo in caso di eventuale caduta.

Così, l’attesa per tornare in sella alla GP24 è stata molto lunga: il pilota italo-brasiliano aveva infatti provato la Ducati solamente nei test di novembre a Valencia. Una prima presa di contatto che sarebbe poi diventata più approfondita a Sepang e Lusail. Tuttavia, a prendere parte ai test sulla moto #21 è stato Michele Pirro, che ha portato avanti il lavoro in pista e nel box ed era pronto a subentrare anche in caso di forfait del titolare.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing

Prima di scendere in pista, nella giornata di giovedì Morbidelli si sottoporrà all’ultimo controllo al centro medico del circuito, effettuato dal Dottor Angel Charte. Lì riceverà l’ok definitivo per tornare in sella. Sarà importante per il portacolori Pramac riprendere subito confidenza con la pista, per poter recuperare il prima possibile il tempo “perso” durante l’inverno e iniziare a lavorare per entrare in sintonia al meglio con la Desmosedici GP24.

"Sono molto contento di aver ricevuto l’ok dei medici per iniziare la stagione”, ha affermato Morbidelli. “Non vedo l’ora di provare la moto e di tornare alla dinamica delle gare per conoscere meglio le persone del mio nuovo team. Quest'anno rappresenta un cambiamento significativo nella mia carriera, anche se questo incidente è stato sfortunato, è ormai passato e voglio guardare avanti. Ringrazio i medici che mi hanno seguito sempre e le persone che hanno sostenuto in queste settimane. Un ringraziamento speciale va a Prima Pramac Racing per il supporto".