MotoGP | Morbidelli duro: “Queste Michelin non all’altezza delle moto”

Il Gran Premio di Spagna è stato tutt’altro che tranquillo per Franco Morbidelli, che nella gara di domenica ha dovuto scontare un Long Lap Penalty come sanzione comminata per l’incidente della Sprint con Alex Marquez. Scontata la penalità, ha tagliato il traguardo a Jerez in 11esima posizione, a ben 17 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia.

La penalità, insieme alle difficoltà della Yamaha, hanno reso il fine settimana di Jerez decisamente difficile, ma il pilota romano si è mostrato contrariato verso vari aspetti di questa MotoGP attuale. In primo luogo si scaglia contro le gomme. Già ad Austin era stato molto duro, ma sul tracciato spagnolo ha confermato la propria perplessità verso le scelte Michelin: “Deve lavorare su questo aspetto. La tecnologia deve essere allo stesso livello ovunque, e la tecnologia degli pneumatici non è allo stesso livello di quella delle moto. Le gomme sono molto buone quando la temperatura è normale, ma quando fa molto caldo le cose cambiano”.

"Con questa situazione di pneumatici, se si guadagna una posizione alla partenza di solito la si mantiene, perché non si può sorpassare, a causa della pressione, che aumenta quando si è uno dietro l’altro. Queste situazioni molto pericolose che si verificano in gara hanno molto a che fare con gli pneumatici. Bisogna scegliere se migliorare la tecnologia degli pneumatici o peggiorare quella delle moto”, afferma con lucidità Morbidelli.

Il portacolori Yamaha non le manda a dire nemmeno alla FIM, colpevole secondo lui di non comunicare né con i piloti né con i media: “Sarebbe interessante che la Safety Commission spieghi il motivo, con me non l'hanno fatto. Io ho chiesto spiegazioni, ma non ho capito quale sia stato il loro pensiero per giudicare che la mia manovra fosse troppo aggressiva. Mi piacerebbe sentire cosa hanno da dire ai media e mi chiedo perché queste persone non possono motivare le proprie scelte coi media. Qua lo dicono solo ai piloti e basta”.

Non solo Morbidelli, nella giornata di domenica Yamaha ha dovuto far fronte a una doppia penalità. Anche Fabio Quartararo è incappato in un Long Lap Penalty per aver causato la carambola che ha costretto all’interruzione della gara: “È stato un incidente di gara e siamo tutti in queste condizioni a causa di queste gomme. Mi chiedo perché queste persone che decidono non comunicano. La FIM non ci dice tante cose e non c'è dialogo né con i piloti né con i giornalisti. Allora mi chiedo come possiamo fare per migliorare. Loro hanno la loro idea, i pilota ne hanno un'altra e non c’è un confronto. Noi parliamo con loro solo quando ci devonobastonare”.