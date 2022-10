MotoGP | Morbidelli contro la Direzione Gara: “È travolta dalla pressione”

Il Gran Premio della Malesia è stato senza dubbio il miglior fine settimana della stagione in termini di velocità per Franco Morbidelli, che dall’operazione dell’estate scorsa al ginocchio, con conseguente recupero e promozione al team factory Yamaha non è più stato lo stesso che abbiamo visto lottare per il titolo nel 2020.

Man mano che finisce la stagione e, com questa, le opzioni di fare qualcosa di buono, il pilota romano è diventato sempre più nervoso e in alcune occasioni ha perso la testa. Venerdì infatti, nelle FP3 procedeva lentamente in traiettoria mentre alle sue spalle arrivavano Pecco Bagnaia e Marc Marquez che stavano completando il loro giro veloce. La Direzione Gara ha punito questa manovra con un doppio Long Lap Penalty.

All’inizio della gara di Sepang, Morbidelli si è mostrato molto veloce, coprendo le spalle al compagno di squadra Fabio Quartararo nei primi tre giri, prima di dover effettuare i due Long Lap in cui ha perso tre posizioni ciascuno e passando dal 6° al 15° posto a 12 giri dal termine.

A partire da quel momento ha rimontato guadagnando ritmo, fino ad arrivare a due giri dalla bandiera a scacchi in 11esima posizione, proprio alle spalle di Aleix Espargaro. All’ultimo giro, l’italiano ci ha provato alla curva 14, la penultimo, lanciandosi all’interno del pilota Aprilia per effettuare il sorpasso, ma si è appoggiato alla moto dello spagnolo, colpendolo e facendogli quasi perdere l’equilibrio. Alla fine Morbidelli ha tagliato il traguardo in decima posizione.

Tuttavia, dopo una serie di reclami per cui i commissari hanno studiato le immagini, è stato deciso di sanzionare con tre secondi Franco, facendolo retrocedere in 11esima posizione, alle spalle di Aleix. “Mi hanno penalizzato un’altra volta per un sorpasso normale alla penultima curva”, si è lamentato Morbidelli. “Spero che questa azione abbia una grande ripercussione sui social e in televisione, perché serva da esempio di come la Direzione Gara si sbaglia e di come ha sbagliato un’altra volta”.

Visibilmente contrariato, il pilota Yamaha ha proseguito: “Sono umani e gli umani possono commettere errori, ma è importante poter discutere di come si giudicano queste manovre. C’è qualcosa che non funziona, perché queste cose succedono ormai troppo spesso. È ora di metterci a tavolino con la Direzione Gara e parlare di ciò che sta succedendo. Non c’è dialogo tra i commissari e i protagonisti di questo campionato. Credo che si trovino sotto una grande pressione e questa pressione li travolge. Troppi commenti sui social, in ogni dove. Penso che non ci sia equilibrio tra sicurezza e spettacolo”.

Per Franco, il sorpasso è stato normale: “Se posso sorpassare alla penultima curva, su una moto che non può fare sorpassi nel rettilineo, significa che non stanno difendendo me. Inoltre, non si è mai tirata indietro in una delle sue decisioni. Mai. Nel calcio, e nella maggior parte degli sport, le decisioni si ribaltano”.