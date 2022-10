MotoGP | Mooney VR46 in cerca del riscatto a Phillip Island

Poco più di sette giorni di stop ed è già tempo di tornare ai box per il Mooney VR46 Racing Team con Luca Marini e Marco Bezzecchi alla scoperta – entrambi sono Rookie su questo tracciato in MotoGP – della pista di Phillip Island, tra le più amate dai piloti del circus.

Fuori dalla zona punti in Thailandia dopo cinque gare consecutive nei 15, Luca è pronto a tornare al lavoro sulla Ducati Desmosedici GP con i primissimi nel mirino, per continuare il suo percorso di crescita in questo finale di stagione.

"Da un lato, mi è dispiaciuto non correre subito a Phillip Island dopo la Thailandia. Un po’ per lasciarmi alle spalle l’epilogo della gara, un po’ anche perché mi sto divertendo molto in sella alla mia moto in questo finale di stagione. Non vedo l’ora che sia venerdì: rispetto alle altre cilindrate, con la MotoGP, Phillip Island sarà tutta un’altra dimensione".

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In pista per il secondo match point nella classifica dedicata al rookie dell’anno invece Marco che si lascia alle spalle l’epilogo tutt’altro che fortunato del GP in Thailandia.

"Da rookie, devo ammettere, che sono davvero molto curioso di provare la MotoGP a Phillip Island, una pista già impressionante in sella alle cilindrate minori. La gara in Thailandia non è andata come speravamo, la pioggia ci ha sorpreso, un aspetto su cui lavorare sodo anche qui per affrontare al meglio i GP che verranno tra Australia e Malesia, notoriamente due luoghi dal meteo incerto".