MotoGP | Mondiale: Quartararo riallunga a +18 su Bagnaia Nonostante non sia andato oltre all'ottavo posto a Motegi, i due zero di Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro hanno permesso a Fabio Quartararo di riallungare nella classifica iridata: ora il pilota della Yamaha è a +18 sul ducatista e a +25 sul rivale dell'Aprilia. Con il Costruttori già in tasca, la Ducati tenta la fuga anche nella classifica Team grazie al successo di Miller e va a +53 sulla Casa di Noale.