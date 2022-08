MotoGP | Mondiale: Quartararo allunga a +32 su Aleix. Bagnaia a -44 In Austria vince ancora Bagnaia, ma il secondo posto del pilota della Yamaha vale come una vittoria, perché gli permette di allargare di 10 lunghezze il margine su Espargaro e concede a Pecco un recupero di sole 5. La Ducati ora comanda sia nella classifica Costruttori che in quella riservata ai Team.