MotoGP, Misano, Warm-Up: svetta Rins, ma che passo Quartararo

L'incognita pioggia aleggia sul Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, con le previsioni che al momento dicono che qualche goccia potrebbe arrivare su Misano tra le 14 e le 15, ma il sole splendeva sul Marco Simoncelli World Circuit quando per i piloti della classe regina è stato il momento di andare in pista per il Warm-Up.

Un turno che è servito per cercare indicazioni soprattutto per quanto riguarda la gomma posteriore, perché all'anteriore quasi tutti si dovrebbero indirizzare verso la dura, ma con le temperature mattutine l'unico ad utilizzarla è stato Danilo Petrucci, mentre tutti gli altri hanno lavorato con la media.

Tendenzialmente, i piloti della Ducati sono quelli che danno la sensazione di poter provare a scattare con la soft al posteriore, visto che l'hanno utilizzata tutti stamani. A loro poi si sono aggiunti Aleix Espargaro, le due Honda del Team LCR ed Iker Lecuona. Il resto del gruppo invece ha optato per la media in questo Warm-Up.

Dopo l'ennesima qualifica complicata, le Suzuki si sono messe in evidenza con il miglior tempo di Alex Rins in 1'32"521, ma anche con il quarto del campione del mondo in carica Joan Mir, che ha chiuso con un ritardo di 269 millesimi con la GSX-RR gemella.

Tra le due moto della Casa di Hamamatsu si sono infilati i primi due classifica iridata, con Fabio Quartararo che ha ribadito di essere probabilmente quello accreditato del passo migliore del lotto: il pilota della Yamaha ha girato sul passo dell'1'32" alto con una gomma posteriore media particolarmente usata e alla fine ha chiuso secondo a 102 millesimi.

Il poleman Bagnaia invece apre la schiera di quelli con la gomma soft al posteriore, ma anche nel caso del pilota della Ducati le indicazioni sembrano positive, visto che il crono di 1'32"780 è arrivato proprio al 12esimo ed ultimo giro, quindi non sembra aver incontrato un drop troppo pesante.

In quinta posizione c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro, che con la soft ha chiuso a 356 millesimi. Il compagno di squadra Maverick Vinales invece ha fatto una scelta differente, puntando su una media con la quale però non è riuscito ad essere particolarmente competitivo, visto che si è dovuto accontentare del 18esimo tempo, seppur distanziato di soli 721 millesimi.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo poi un terzetto di Ducati composto da Jack Miller, dal collaudatore Michele Pirro e da Enea Bastianini. Finalmente si rivede nelle posizioni che contano anche una KTM con il nono tempo di Brad Binder. A completare la top 10 poi c'è la prima delle Honda, che è quella del tester Stefan Bradl, fresco di firma del rinnovo, seguito da Marc Marquez e Pol Espargaro.

Come ormai tradizione della domenica mattina, l'otto volte campione del mondo ha aspettato qualche minuto per entrare in pista per preservare la spalla e il braccio. Alla fine quindi ha fatto solamente nove giri, con il suo best proprio all'ultimo passaggio.

Purtroppo sono tutti in coda al gruppo gli altri piloti italiani: Valentino Rossi occupa la 19esima posizione a 895 millesimi con la sua Yamaha Petronas, tallonato dalla KTM di Danilo Petrucci. Il gruppo poi si completa con il terzetto composto da Luca Marini, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, con gli ultimi due che stanno ancora un po' prendendo le misure essendo al rientro dopo una lunga assenza.