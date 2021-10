MotoGP | Misano, Warm-Up: Nakagami precede le Ducati

Dopo due giornate caratterizzate dalla pioggia, finalmente splende il sole su Misano, ma le condizioni con cui i piloti di MotoGP hanno affrontato il Warm-Up di stamattina difficilmente saranno simili a quelle che troveranno alle 14, quando si spegneranno i semafori per dare il via al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

La temperatura era abbastanza bassa, con appena 14 gradi sull'asfalto, inoltre c'erano ancora diverse chiazze d'umido. Condizioni che hanno portato praticamente tutti quanti a scendere in pista con una coppia di gomme soft, fatta eccezione per Fabio Quartararo, che ha scelto una media al posteriore. Stessa soluzione con cui aveva corso in Romagna anche il mese scorso.

Il più veloce è stato Takaaki Nakagami, diventato ormai uno specialista del Warm-Up, nel quale è spesso uno dei più rapidi nelle ultime uscite. Il giapponese della Honda LCR ha fatto una bella differenza, perché è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'33" in 1'32"879.

Alle sue spalle però si sono confermate particolarmente in palla le due Ducati ufficiali, con il poleman Pecco Bagnaia secondo con poco più di mezzo secondo di ritardo e Jack Miller terzo a sette decimi, nonostante l'australiano abbia messo insieme appena cinque tornate.

Dopo la buona seconda fila conquistata ieri, Franco Morbidelli ha trovato risposte positive anche sull'asciutto, piazzando la sua Yamaha in quarta posizione, ultimo tra i piloti che hanno pagato meno di un secondo di distacco nei confronti di Nakagami. Dietro di lui, completa la top 5 la KTM di Iker Lecuona.

Quartararo, che ha inanellato appena 8 giri, si è dovuto accontentare dell'11° tempo con un ritardo di 1"6, ma è anche vero che in queste condizioni non aveva troppo senso rischiare, visto che oggi c'è in ballo il suo primo match point, anche se non sarà semplice concretizzarlo dal 15° posto in griglia.

Poco più avanti rispetto a lui ci sono la Honda di Marc Marquez e la Suzuki di Joan Mir, che occupano rispettivamente la nona e la decima posizione. Bisogna scorrere la classifica fino alla 15esima piazza per trovare invece Andrea Dovizioso e la sua Yamaha Petronas, alle spalle anche della Ducati della wild card Michele Pirro.

Tutti nelle retrovie gli altri piloti italiani: Enea Bastianini è 18°, Valentino Rossi 20°, Danilo Petrucci 22°, con Luca Marini a chiudere il gruppo in 23° piazza. Niente di allarmante per il ducatista della Sky VR46 Avintia, che oggi scatterà dalla prima fila: ha completato appena 4 giri per verificare che fosse tutto ok, ma senza prendersi il minimo rischio.