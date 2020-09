MotoGP, Misano, Libere 2: Quartararo nel dominio Yamaha

Le Yamaha hanno continuato a fare la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Le due M1 con i colori Petronas hanno monopolizzato le prime due posizioni della FP2, ma nella cumulativa di giornata sono addirittura tre le moto giapponesi davanti a tutti.

Nel turno pomeridiano il più veloce è stato Fabio Quartararo, che con il suo 1'32"189 è riuscito a ritoccare di pochi millesimi il crono della mattinata di Maverick Vinales, che stavolta è stato il più lento tra i piloti della Casa dei tre diapason, pur chiudendo con un buon sesto tempo.

Davanti a lui ci sono anche Franco Morbidelli e Valentino Rossi, che hanno chiuso rispettivamente in seconda ed in quinta posizione, distanziati rispettivamente di 178 e di 543 millesimi dalla vetta nella classifica sia della FP3 che di giornata.

In questa seconda sessione si sono messe particolarmente in evidenza anche le KTM, che al momento avrebbero tutte accesso alla Q2. Se il terzo di Pol Espargaro non è una sorpresa, lo è invece il quarto di Iker Lecuona, che con il passare delle gare sta prendendo sempre di più le misure alla RC16 del Team Tech 3.

Nonostante una scivolata alla curva 6, Brad Binder è riuscito a piazzarsi in ottava posizione, seguito da Miguel Oliveira, che si è guadagnato la nona piazza proprio sotto alla bandiera a scacchi.

Turno deludente invece per le Ducati: al momento l'unica Desmosedici GP in Q2 sarebbe quella di Danilo Petrucci, che però ha chiuso settimo ad oltre sei decimi dalla vetta. Andrea Dovizioso invece al momento ne sarebbe fuori per appena 9 millesimi. Tra le altre cose, il forlivese ha dato la scia ad Oliveira ed all'Aprilia di Aleix Espargaro, che sono proprio quelli che lo hanno beffato all'ultimo giro.

Mancano proprio all'appello nella top 10 invece le Honda e le Suzuki. La migliore delle RC213V è quella di Takaaki Nakagami in 12esima posizione, mentre per trovare una GSX-RR bisogna addirittura scorrere fino alla 13esima piazza di Alex Rins. Va detto però che Joan Mir è finito lungo nella ghiaia alla curva 11 proprio quando stava facendo il time attack, quindi il suo 15esimo posto non è "reale".

Attardate anche le due Ducati Pramac, con Jack Miller che si ritrova 16esimo ad 1"1, con Pecco Bagnaia nella sua scia. E per l'italiano non è neanche un risultato da buttare, visto che è al rientro dopo un'operazione alla tibia fratturata a Brno.

Rispetto a stamattina è stato pesante poi il passo indietro di Bradley Smith, precipitato addirittura in 18esima posizione dopo essere stato quinto nella FP1 con la sua Aprilia. Il britannico comunque è davanti al terzetto di Honda composto da Stefan Bradl, Cal Crutchlow ed Alex Marquez.