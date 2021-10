MotoGP | Misano, Libere 1: Zarco vola sul bagnato, cade Bagnaia

La Romagna è nota per il sole ed il mare, ma se ci si va in autunno lo scenario può cambiare decisamente e questa mattina se ne sono accorti i piloti della MotoGP, che hanno dovuto fare i conti con una pioggia battente nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

In queste condizioni, le Ducati sono parse particolarmente a loro agio, occupando quattro delle prime sei posizioni. Il più veloce è stato Johann Zarco, che è stato anche il solo capace di infrangere il muro dell'1'43", facendo davvero una grande differenza: con il suo 1'32"374 ha rifilato la bellezza di 1"4 al diretto inseguitore Marc Marquez, che sul bagnato sembra faticare meno rispetto alla prima gara di Misano con la sua Honda.

In terza ed in quarta posizione ci sono altre due Desmosedici GP, quelle di Jack Miller e del rookie Jorge Martin, che sono separate tra loro da appena 42 millesimi, ma pagano oltre 1"6 nei confronti di Zarco che comanda la classifica. A completare la top 5 poi c'è la prima delle Yamaha, che è quella di Franco Morbidelli, per il quale vale un po' lo stesso discorso di Marquez: sul bagnato il suo ginocchio viene messo meno sotto sforzo e i progressi sono subito evidenti.

Non è stata invece la sessione dei sogni per i due contendenti al titolo: Pecco Bagnaia, vincitore qui un mese fa, ha dimostrato di poter essere veloce sotto alla pioggia, rimanendo costantemente nelle prime posizioni, ma nel finale è incappato in una scivolata alla curva 8, fortunatamente senza conseguenze, che però lo ha fatto arretrare al sesto posto finale.

E' andata decisamente peggio al leader Fabio Quartararo. Non è un mistero che il francese della Yamaha non gradisca queste condizioni, ma forse stamattina ha fatto più fatica del previsto, perché si ritrova addirittura 18° e con un ritardo di 3". C'è da scommettere, dunque, che la sua speranza sia quella di una gara asciutta per domenica.

Continuando a scorrere la classifica, nelle prime posizioni c'è spazio anche per un terzetto di KTM, con Miguel Oliveira (che questo fine settimana ha Guy Coulon come capo tecnico, visto che Paul Trevathan è alle prese con il COVID), Danilo Petrucci ed Iker Lecuona tutti compresi tra la settimana e la nona piazza. A completare la top 10 invece troviamo la Suzuki del campione del mondo uscente Joan Mir, che precede i due padroni di casa, Luca Marini e Valentino Rossi, con il "Dottore" che paga 2"3 con la sua Yamaha Petronas.

In 13esima posizione c'è il collaudatore Ducati Michele Pirro, che precede un Alex Marquez vittima di un highside alla curva 2. Piuttosto attardate le Aprilia, sulle quali ha esordito un nuovo parafango che ha le cover dei dischi freno incorporate. Nonostante questa novità, le RS-GP sono rispettivamente in 17° ed in 19° posizione con Maverick Vinales ed Aleix Espargaro.

Molto attardati Enea Bastianini ed Andrea Dovizioso, che si ritrovano in 20° e 21° posizione, mentre il rientrante Lorenzo Savadori, wild card con Aprilia, è in coda al gruppo e si è pure reso protagonista di una caduta alla curva 10. A terra c'è finito anche Brad Binder, che lo precede con la KTM, ma alla curva 8, quindi nello stesso punto di Bagnaia.