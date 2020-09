MotoGP, Misano, Libere 1: Vinales vola, sorpresa Aprilia

Ci si aspettava la riscossa delle Yamaha e così è stato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, almeno per quanto riguarda Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Proprio all'ultimo giro, lo spagnolo ha pennellato alla grande le curve di Misano, scendendo fino a 1'32"198, tempo già inferiore alla pole position dello scorso anno, che gli ha permesso di distanziare id ben mezzo secondo la M1 con i colori Petronas affidata al francese, che però è parso essere molto in palla dal punto di vista del passo gara.

Per due Yamaha che hanno brillato, ce ne sono però anche due che hanno fatto fatica e sono quelle dei "padroni di casa" Valentino Rossi e Franco Morbidelli, che al momento sarebbero addirittura costretti a passare dalla Q1, visto che non sono riusciti a fare meglio dell'11esimo e del 12esimo tempo, staccati di ben 1"4.

La vera rivelazione di questa FP1 però sono state le due Aprilia: è vero che le RS-GP hanno girato molto sul tracciato romagnolo, sfruttando le concessioni, ma nessuno si sarebbe aspettato di vedere Aleix Espargaro in terza posizione, seppur aiutato dalla scia di Vinales, ma soprattutto Bradley Smith in quinta piazza.

Tra le due moto della Casa di Noale si è infilata la migliore delle Ducati, che ancora una volta è stata la GP19 di uno Johann Zarco che si dimostra sempre più a suo agio in sella alla Desmosedici GP.

Sesto tempo per la prima delle Suzuki, anche se Joan Mir si ritrova distanziato di ben 1"299, tallonato dalla Ducati Pramac di Jack Miller, che così come le due factory stamattina montava un nuovo codone più sagomato e snello.

E bisogna dire che nel box rosso le cose nono sono andate troppo bene stamani: Andrea Dovizioso ha perso parecchio tempo ai box a causa di un problema di elettronica e alla fine non è riuscito a fare meglio del 14esimo tempo. E' andata anche peggio a Danilo Petrucci, che non sembra aver ritrovato la gioia di guidare che invocava ieri ed è addirittura 19esimo.

Nella top 10 c'è poi spazio anche per le due Honda del Team LCR, con Cal Crutchlow che è riuscito a guidare sul dolore di un braccio operato recentemente per sindrome compartimentale, riuscendo a staccare l'ottavo tempo. Il suo compagno Takaaki Nakagami invece occupa l'ottava piazza.

Per ora sono sono viste un po' poco anche le KTM, con la migliore delle RC16 che occupa solo la nona posizione con Pol Espargaro. Anche se forse per la Casa austriaca la cosa che stupisce di più è vedere il vincitore del GP di Stiria, il portoghese Miguel Oliveira, addirittura in 22esima ed ultima posizione.

Non è stato un inizio di weekend semplice neppure per Brad Binder ed Alex Rins, per ora solamente 13esimo e 16esimo. Subito dietro allo spagnolo della Suzuki troviamo il rientrante Pecco Bagnaia, che deve ancora camminare con una stampella a causa dell'operazione alla tibia fratturata a Brno, ma per il momento non sembra avere troppe difficoltà in sella alla sua Ducati Pramac.