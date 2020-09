MotoGP, Misano 2, Libere 3: Bagnaia vola, Dovizioso in Q1

Ieri Pecco Bagnaia era rimasto fuori dalla top 10, quindi virtualmente fuori dalla Q2, ma era parso piuttosto rilassato, visto che non aveva ancora tentato un time attack.

Evidentemente, il portacolori del Pramac Racing aveva le idee molto chiare sul suo potenziale, perché è andato a mettere tutti in fila nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, realizzando il nuovo record della pista di Misano in 1'31"127.

L'ex campione del mondo della Moto2 è incappato anche in una scivolata alla curva 6, ma fortunatamente sembra essersi rialzato senza peggiorare le condizioni della gamba operata dopo la frattura alla tibia rimediata a Brno.

Nella scia del ducatista c'è un quartetto di terzetto di Yamaha, capitanato da un Maverick Vinales che ancora una volta conferma di essere velocissimo almeno sul giro secco, chiudendo a soli 58 millesimi da Pecco.

A seguire ci sono le due M1 griffate Petronas, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli distanziati rispettivamente di due e tre decimi. Rispetto a ieri però ha fatto un passo avanti deciso anche Valentino Rossi, sesto in questa FP3 alle spalle anche della Suzuki di Joan Mir, con un ritardo di poco superiore al mezzo secondo.

Così come il discorso del passo avanti vale per Danilo Petrucci, che è riuscito a scendere fino ad un 1'31"701 che gli è valso il settimo tempo della mattinata ed il decimo nella combinata. Il rovescio della medaglia per la Ducati è il 13esimo posto di Andrea Dovizioso, che quindi anche oggi dovrà passare dalla Q1, pur essendo poco più di un decimo più lento del compagno di box. A poco è valsa anche la gag di mettere sulla tuta la scritta "Unenployed" al posto di "Undaunted".

Ottavo tempo della FP3 per Takaaki Nakagami, che però con la sua Honda LCR si è qualificato per la Q2 grazie alla prestazione ottenuta ieri. Stesso discorso che vale anche per Brad Binder, solo 12esimo stamani, e per Pol Espargaro, incappato nell'ennesima scivolata del weekend, questa volta alla curva 6.

Per Dovizioso, dunque, non sarà facile riuscire a passare il taglio della Q1, perché gli avversari tosti non mancano: tra quelli che non sono riusciti a qualificarsi direttamente alla Q2, infatti, ci sono nomi del calibro di Jack Miller, scivolato alla curva 1 ed escluso per soli 2 millesimi, ma anche Alex Rins, in difficoltà questo fine settimana con la sua Suzuki.

All'appello poi manca anche Miguel Oliveira, scivolato per ben due volte in questa FP3, prima alla curva 8 e poi alla curva 15 con la sua KTM. Ma tra gli esclusi poi figura anche l'Aprilia di Aleix Espargaro, 12esimo nella FP3, proprio davanti a Dovizioso.