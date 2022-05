MotoGP | Mir: “Un podio sarebbe un buon risultato, magari un terzo posto”

Joan Mir non è riuscito a confermare la velocità che aveva dimostrato nelle prove con una buona qualifica e un errore in frenata gli ha provocato una caduta. Prima di finire a terra, il pilota Suzuki aveva mostrato un buon ritmo, molto vicino a quello dei favoriti Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che invece partiranno alla prima fila insieme ad Aleix Espargaro.

“Sono soddisfatto del lavoro, ma non sono contento. Le cose non sono andate come pensavo, il potenziale è molto più alto. Con un po’ più di tranquillità avrei abbassato di due decimi, ma ho voluto attaccare molto e sono caduto. Può succedere, ma con un decimo in meno ero in seconda fila e penso che ce la potessi fare”, ha affermato il maiorchino.

Parlando con Mir, Motorsport.com aveva commentato la criticità della gomma anteriore, che non perdona: “La gomma dura ti offre più stabilità in frenata, ma in angolo massimo hai meno grip rispetto alla morbida. Sul dritto mi fermavo bene, ma sono entrato con molto freno in curva e queste sono le cadute con questo tipo di gomma”.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un altro fattore importante è che ogni volta fa più caldo a Jerez e questo può condizionare la gara: “Non ci deve importare, se posso scegliere preferisco una gara più fresca che ci dà più grip e possiamo difenderci meglio. Ma se la temperatura sale ci possono essere più sorprese e questo può andare a nostro favore. Sorpassare su questa pista è complicatissimo, bisogna approfittare della partenza e dei primi due giri, poi si dovrà vedere alla fine quanti cali di gomma ci saranno. Però non sarà così per tutti, non possiamo contare su questo”.

Sembra che Bagnaia e Quartararo, che partono primo e secondo in griglia, abbiano qualcosa di più a giudicare dal ritmo mostrato: “Con gomma nuova fanno i primi giri molto buoni, ma poi noi siamo abbastanza vicini. Vediamo se riesco a partire bene e non perdo molto tempo all’inizio della gara, magari posso provare a stare davanti”.

Infine Mir ha fatto il suo pronostico su quale sarebbe per lui un buon risultato nella gara di domani: “Qui un podio sarebbe un buon risultato, magari un terzo posto”.