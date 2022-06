MotoGP | Mir: “Suzuki, l'armonia è cambiata. Così è difficile”

Joan Mir sta fronteggiando una stagione particolarmente difficile da quando Suzuki ha preso la decisione di lasciare la MotoGP al termine della stagione 2022, scelta annunciata subito dopo il Gran Premio di Spagna. A Le Mans entrambi i piloti sono caduti quando erano in buone posizioni, mentre domenica scorsa al Mugello, Alex Rins è scivolato dopo un contatto con Takaaki Nakagami (che lo spagnolo ha definito “pericoloso e troppo aggressivo”) e Mir è finito nella ghiaia per aver perso l’anteriore della sua GSX-RR.

Al termine di un deludente Gran Premio d’Italia, il campione del mondo 2020 ha spiegato ai media che ormai per lui è diventato chiaro che lì atmosfera nel team non è più la stessa di qualche gara fa: “Non è la prima volta che ho avuto problemi al di fuori delle gare, e penso di sapere come si scindono la vita privata e il lavoro. Ma è chiaro che nel team non c’è più l’armonia che c’era prima che Suzuki decidesse di andare via. Dobbiamo fare qualcosa, perché trascorrere un anno così può diventare molto lungo”.

L’annuncio improvviso di Suzuki ha messo sul mercato due piloti di alto profilo come Mir e Rins in vista del 2023. Durante il Gran Premio di Francia, il manager del maiorchino aveva rivelato che la prima offerta di Suzuki a Portimao fosse “inaccettabile”, ma che la squadra era fiduciosa del fatto che potesse migliorarla durante le trattative a Jerez.

Ora le voci di mercato danno Mir in Honda a fianco di Marc Marquez nel 2023, anche se Pol Espargaro ha definito queste voci delle “fake news” quando gli è stata posta la domanda a Le Mans. In merito al proprio futuro invece, Joan Mir ha dichiarato: “Spero di poterlo annunciare presto, spero di poter essere in gradi di dirvi cose velocemente, perché è molto importante per tutti avere un futuro sicuro. Al momento però non posso parlarne”.

Il suo compagno di squadra attuale, Alex Rins, ha rivelato a Le Mans che il suo staff era in discussioni con KTM, ma anche Jack Miller è stato legato al costruttore austriaco. Al Mugello inoltre, Miguel Oliveira ha confermato che KTM gli ha proposto di tornare nel team satellite Tech 3 nel 2023.