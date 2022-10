MotoGP | Mir sta considerando di operarsi per arm pump

Joan Mir era nelle prime sei posizioni nelle fasi iniziali del Gran Premio della Malesia, prima di iniziare a perdere il ritmo. A tre giri dalla fine, il pilota Suzuki è uscito di pista alla curva 1 ed è finito fuori dalla top 10, al 19° posto, spiegando in seguito che non aveva più forza nel braccio destro per frenare correttamente.

Mir ha dichiarato che questo attacco di arm pump – noto come sindrome compartimentale – è stato una sorpresa, dato che di solito non ne soffre, ma ora prenderà in considerazione un intervento chirurgico durante inverno, in vista del suo passaggio alla Honda nel 2023.

Sembra che io abbia avuto un episodio di ‘arm pump’", ha detto Mir dopo il GP di Malesia di domenica. "Negli anni precedenti questa è una pista che normalmente si può avere un po' perché è abbastanza impegnativa. Ma non come in questo caso. Non riuscivo a capire la pressione che stavo facendo e ho perso tutta la forza del braccio destro. Ecco cosa è successo”.

"È un peccato perché la squadra ha fatto un ottimo lavoro e la moto era forte, sono riuscito a essere forte. Poi durante la gara non ho sentito alcun calo sulla gomma posteriore. Ho avuto un calo, ma non eccezionale. Quindi, da un lato sono contento perché abbiamo mostrato un potenziale importante all'inizio della gara. Ma poi sono successe cose che non si possono controllare. Quello che mi rattrista è che non me l'aspettavo, perché di solito mi lamento sempre della schiena, o del collo, ma non mi lamento mai del braccio”, ha proseguito Mir parlando della gara.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora però il campione del mondo 2020 vuole approfondire: “Voglio andare dal medico per evitare che si ripeta, perché non posso permettere che mi succeda di nuovo. Non può essere un motivo per finire il weekend in questo modo. Penso seriamente che l'intervento chirurgico possa essere una buona opzione. Onestamente, se mettiamo tutto insieme e poi pensiamo al motivo per cui abbiamo avuto questo problema...abbiamo cambiato un livello anteriore all'inizio del weekend perché l'ho suggerito io. Poi ho avuto dei problemi di stomaco che, non so, potrebbero peggiorare la situazione. Forse un po' di tutto ha causato questo grosso problema”.

Mir ha dichiarato di aver pensato di ritirarsi a fine gara a causa del problema di arm pump, ma di aver voluto vedere la bandiera a scacchi. Quando gli è stato chiesto quando si è verificato il problema, ha risposto: "Più o meno da metà gara. Gli ultimi 10 giri sono stati davvero impegnativi. Non riuscivo a toccare il freno anteriore e a fare pressione. C'è stato un momento in cui ho quasi pensato di fermarmi perché non aveva molto senso guidare in questo modo. Ma volevo finire".