MotoGP | Mir: "Spero di poter annunciare presto il mio futuro"

Dopo il Gran Premio di Spagna a Jerez, domenica pomeriggio, Joan Mir ha rilasciato una dichiarazione ai media nella conferenza stampa post-gara che lasciava presagire una decisione immediata su quale sarebbe stata la sua squadra nel 2023.

"Ho chiaro il mio futuro e spero di poterlo annunciare presto", ha dichiarato il maiorchino.

All'epoca, Mir, che aveva il suo contratto con la Suzuki in scadenza a fine stagione, aveva sul tavolo un'offerta di rinnovo al ribasso per rimanere con la squadra di Hamamatsu.

Ma appena 24 ore dopo è esplosa la notizia bomba dell'uscita di scena della Suzuki a fine stagione, che lascerà la MotoGP dopo l'ultima gara di Valencia, nonostante avesse un contratto con Dorna Sports fino alla fine del 2026.

Questa domenica, dopo la gara del Mugello, Mir si è ricordato di questa frase. "Non è più d'attualità", ha detto con una risatina, ipotizzando che la decisione di Suzuki abbia cambiato l'intero scenario e lo abbia lasciato senza la forza di negoziare un buon contratto per il prossimo anno.

Il campione del mondo 2020, tuttavia, ha ribadito che il suo futuro sarà presto noto. "Spero di poterlo annunciare presto, spero di potervi dire le cose in fretta, perché è molto importante per chiunque avere il proprio futuro assicurato. Ma al momento non posso parlarne". Una risposta che apre le porte a un periodo di tempo relativamente breve per scoprire dove correrà nel 2023.

Anche se non è stato confermato in modo categorico, il futuro di Mir sembra puntare al team ufficiale Honda, soprattutto dopo che il suo agente ha ammesso a Le Mans che "se HRC conferma Pol Espargaro, siamo nella merda", facendo capire che l'opzione più calda per il suo cliente è quella sella.

Mir, che domenica ha ammesso che "nella situazione attuale che sta vivendo la Suzuki la stagione sarà molto lunga" e che "è chiaro che l'armonia nel team non è più la stessa di prima", ha convenuto che avere un futuro motivante assicurato a breve è un buon modo per trovare lo stimolo per continuare a remare per le restanti gare della stagione.

"Sì, avere un futuro sicuro è una motivazione, è sempre così. Per tutti, non solo per un pilota", ha concluso.

