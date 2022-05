MotoGP | Mir: “Spero di avere presto notizie sul mio futuro”

Joan Mir ha completato 53 giri durante la sessione mattutina dei test ufficiali MotoGP che si svolgono a Jerez. Il campione del mondo 2020 ha lavorato principalmente sul migliorare il turning della moto e, nel pomeriggio, spera di continuare a trovare il grip al posteriore che sta cercando sulla sua GSX-RR.

Il pilota Suzuki ha ammesso di non aver provato alcun componente nuovo e che la moto attuale ha ancora il potenziale per migliorare la base attuale: “Non abbiamo provato pezzi oggi, con la base che abbiamo si può acquisire più potenziale sulla moto, migliorare il grip e il turning. Questa mattina abbiamo migliorato soprattutto questo aspetto del turning, sembra che nell’ultimo settore si noti di più rispetto alla gara. Abbiamo anche migliorato il passo nelle due curve veloci, quindi sono contento del lavoro fatto questa mattina”.

“Nel pomeriggio proveremo a lavorare per trovare più grip al posteriore, dato che sappiamo che questa pista in condizioni di freddo ha molto grip e sarebbe meglio lavorarci quando di grip non ce n’è tanto. Però faremo delle prove e vedremo se riusciamo a trovare un po’ più di grip senza spingere tanto sulla gomma posteriore”, ha commentato il maiorchino.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Dorna

Con sei gare già disputate e il primo test della stagione, Suzuki non ha portato alcun componente nuovo per i suoi piloti: “Penso che ci sia parecchio lavoro da fare con il setting che abbiamo ora. Con la base attuale la moto ha potenziale per lavorare e trovare qualcosa di positivo. È chiaro che i pezzi nuovi sono sempre benvenuti, ma c’è ancora del lavoro”.

Domenica, Mir ha detto di aver preso una decisione sul suo futuro e che presto la annuncerà. Questa affermazione lascia un’interpretazione aperta in due direzioni, o quella di continuare con Suzuki o quella di andare altrove: “No, mi riferivo un po’ al fatto che qualche gara fa avessi detto quale fosse la priorità. Al momento, lascio tutto nelle mani del mio agente Paco Sanchez e spero di avere presto notizie sul mio futuro, un aspetto sempre importante per un pilota”.