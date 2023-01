MotoGP | Mir: “Obiettivi realisti in Honda, arrivo in un momento difficile”

Nonostante il contratto di Joan Mir con Suzuki scadesse alla fine dell’anno, il maiorchino ha già potuto avere una prima presa di contatto con la Honda RC213V nei test di Valencia di novembre, i primi della pre-stagione 2023.

“Le mie prime sensazioni nel test di Valencia con il team Repsol Honda sono state molto buone. È chiaro che quando cambi team devi conoscere tutte le persone e adattarti alla nuova dinamica, che è un po’ diversa. È qualcosa a cui dovrò abituarmi, però mi è piaciuto il modo di lavorare”, spiega Mir nell’intervista pubblicata dal suo nuovo team.

Anche se nessuno mette in dubbio la qualità del maiorchino, la sfida di arrivare in Honda in un momento così delicato è importante: “Sto affrontando questa nuova tappa in maniera decisiva. La potremmo definire come una seconda tappa ed è un momento in cui può andare tutto molto bene o piuttosto male. La affronto con molta voglia di arrivare a questo team, penso che lo stiamo facendo nel modo giusto e credo che potremo fare buone cose”.

“Arrivare al team più titolato della storia è una sfida enorme. Quando guardi al passato e alla storia di questa squadre, ti viene la pelle d’oca. Poterne far parte è un orgoglio incredibile e ho molta voglia di esserne all’altezza”.

Una delle difficoltà maggiori per Mir sarà lottare con il suo vicino di box Marc Marquez, un vero divoratore di compagni di squadra: “Durante i test ho potuto vedere alcune cose facendo qualche giro con lui. È una moto molto diversa da quelle che ho portato, si deve guidare in maniera diversa e puoi guadagnare molto tempo all’ingresso in curva. Ti eroga la potenza in un modo molto differente da quelle che ho usato fino ad ora. Ho potuto vedere questo tipo di guida in Marc, che la porta in questo modo da molti anni e lo controlla alla perfezione”.

“Condividere il box con Marc è una sfida enorme, ma può essere anche una cosa molto positiva, perché ti stai misurando con il miglior pilota della griglia e questo ti farà spingere e tirare fuori qualcosa di più da te per rendere un po’ meglio”.

Nello specifico, la prima difficoltà di Mir in Honda sarà la moto, che negli ultimi anni non è stata all’altezza. Forse per questo il maiorchino non vuole porsi grandi obiettivi: “Il primo obiettivo sarà provare a essere veloce e lottare per il podio. Credo che sia qualcosa che si possa ottenere, anche se so di arrivare in un momento complicato e che bisogna porsi obiettivi realisti”.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

“All’inizio, l’adattamento alla moto sarà importante per potermi sentire comodo e velocizzare il processo di adattamento. Mi aspetto una prima parte di stagione un po’ complicata, ma confido nel fatto che possiamo mettere tutto al suo posto e possiamo cominciare a divertirci davvero”.

Dopo il test di Valencia, per il contratto con Suzuki, Mir non ha potuto fare nessun confronto in pubblico, ma lo si è visto parlare con Marquez durante la giornata, una chiacchierata che ora può esprimere: “Durante i test, Marc si è avvicinato e ho potuto parlare con lui delle mie sensazioni. Credo che sia qualcosa che gli interessa per vedere la direzione del lavoro che si prenderà. È importante ascoltare ciò che dice il tuo compagno di squadra sulla moto, soprattutto quando viene da un altro team, così puoi capire in che aree puoi migliorare la moto da un altro punto di vista. Principalmente abbiamo parlato di questo”.