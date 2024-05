MotoGP | Mir: "Nessun pilota ha lasciato Honda meglio di come è arrivato”

La Honda non è competitiva e non migliora. Questo venerdì, prima giornata del Gran Premio di Francia della MotoGP, le moto di Tokyo hanno occupato quattro delle ultime cinque posizioni nella classifica dei tempi. Joan Mir è il miglior piazzato in 18esima posizione, davanti alla Ducati di Alex Marquez.

“Abbiamo la stessa moto con cui abbiamo iniziato la stagione, non possiamo chiedere risultati diversi”, è stato il riassunto del maiorchino alla fine della giornata. “Stiamo faticando in alcune aree specifiche, ogni volta che entro nel box mi lamento della stessa cosa. Lo sappiamo tutti, ora serve una reazione. Nei test di Jerez hanno capito la direzione che abbiamo indicato e ora bisogna aspettare che arrivi qualcosa che va in questa direzione. Questa è la realtà”, ha spiegato uno sconsolato Mir.

La domanda ora sorge spontanea. Quanto tempo Mir è disposto ad attendere perché arrivi la reazione di Honda? “Non ho idea, lo dico e sono completamente sincero. Non ho idea fino a quando il mio corpo potrà sopportare tutto questo. Pensavo che non sarei arrivato fino a qui, invece continuo a essere qui a fare il mio lavoro al meglio che posso, provando a stare davanti a tutti (i piloti Honda, ndr). Provo a fare buone gare, ma non miracoli a Lourdes”, ha spiegato senza mezzi termini.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In ottica mercato, la MotoGP è in fermento e, anche se tutti guardano Jorge Martin, Marc Marquez e quella seconda Ducati, anche Mir deve decidere dove o con chi correre nel 2025, scommettendo su un rinnovo con Honda o un cambio: “È così. La verità è che, negli ultimi anni, nessun pilota che ha lasciato la Honda meglio di come è arrivato”. Questa l’osservazione del maiorchino, campione MotoGP nel 2020, una data che sembra risuonare sempre più lontana in chiave mercato.

“Questa è la realtà e, inoltre, non c’è eccezione. Nessuno va via meglio di come è entrato, bisogna gestire questa situazione al meglio che si può e provare a vedere cosa mi piace fare. Questo è il fatto. Sono convinto che avrò opzioni, non quelle che vorrei, sicuramente no. Ma delle opzioni ne avrò. Ancora so dare gas e sono convinto del fatto che, con una moto competitiva, non ci metterei molto a stare davanti”, ha spiegato.

Mir ha le idee molto chiare sulla causa del suo scarso rendimento: “Sono tranquillo. L’anno scorso ti avrei detto che questa situazione è arrivata a sopraffarmi un po’ e non rendevo al livello che potevo. Ora questa moto va abbastanza peggio rispetto a quella dell’anno scorso, ma ho girato più veloce. Sono in un buon momento, mi sento bene fisicamente e vedo che la limitazione non sono io. Anzi. L’anno scorso dubitavo e non rendevo in base a quello che mi aspettavo da me stesso”.