MotoGP | Mir: “Honda 2024 funziona, ma è lontana da ciò che voglio”

Joan Mir sta vivendo il suo periodo più brillante come pilota del team Repsol Honda, anche se al momento non sta soddisfacendo tutte le aspettative. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 ha vissuto il suo miglior weekend da portacolori HRC nel Gran Premio dell'India, dove si è classificato quinto nella gara di domenica.

Il risultato è arrivato dopo un test di Misano molto importante per lui, in cui si è trovato a suo agio con il prototipo della RC213V del 2024 portato da Honda. O almeno più del compagno di squadra Marc Marquez, che continua a lasciare in sospeso sul suo futuro, se sarà ancora con Honda o se passerà al team Gresini, come sembrano indicare tutti gli indizi.

Mir, che si ritiene a favore della nuova moto così come il tester Stefan Bradl, era impaziente di provarla al Buddh, ma Honda non è riuscita a portarla in circuito per problemi logistici. Così, il maiorchino la proverà a Motegi, come confermato nel giovedì del Gran Premio del Giappone. Tuttavia, non esclude di scartarla se le sue sensazioni sono peggiori.

“La proverò. Se sono contento penso che continuerò con quella, ma se ho dubbi proseguirò con quella di tutto l’anno, con la base che ho usato in India. È un po’ ciò che vogliamo fare”, ha affermato lo spagnolo.

“A Misano, sono riuscito a trovarmi più a mio agio guidando, sono stato il più veloce in termini di ritmo con gomme usate. Per questo voglio provarla ancora a Motegi, perché a Misano siamo riusciti ad essere più veloci che con l’altra. In India siamo stati competitivi con ciò che abbiamo avito, ora che abbiamo il prototipo del 2024 potremo vedere se è un po’ meglio. Ma se avremo dubbi manterrò quello che ho”, ha proseguito.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Mir non vuole avere aspettative troppo alte: “Sinceramente, non voglio aspettarmi troppo, credo sia meglio. In India abbiamo avuto più o meno una moto con cui mi sentivo bene. C’erano ancora alcune limitazioni in termini di accelerazione e grip, ma siamo stati competitivi in qualche modo. Motegi è una pista che sulla carta dovrebbe essere ‘stop and go’. L’asfalto e le gomme sono diversi, ma proveremo. Nelle FP1 vedremo qual è il potenziale e cosa potremo fare, se possiamo accedere alla Q2 o non avremo possibilità. Se lottiamo nelle retrovie sarebbe un peccato, mi piacerebbe essere come in India”, ha continuato.

Tuttavia, per Mir questo Gran Premio del Giappone non è il miglior evento per fare questo tipo di prove: “Volevo avere il prototipo in India, perché ci sarebbe stato più tempo per adattarsi rispetto a qui, con le cose più o meno chiare. Non in India, ma a Barcellona per esempio, dove soffrivamo molto e non avevamo nulla da perdere, sono questi i fine settimana dove abbiamo bisogno di aiuto e si possono fare prove. Se in qualche modo ho la moto con cui mi sento bene con il telaio vecchio, ma ancora meglio con il nuovo, beh, sarà il benvenuto. Ma non credo che succeda”.

Infine, al #36 è stato chiesto se il prototipo del 2024 è una prova del fatto che la Honda sta compiendo passi in avanti per uscire dalla crisi. Il maiorchino è stato tagliente: “La vedo molto semplice, questo significa che il telaio che hanno portato funziona. Non vedo altro oltre questo. Stanno probando a sviluppare la moto in vista del 2024, il primo prototipo ha funzionato e bisogna ringraziare, ma questo non significa che sia la moto che voglio per l’anno prossimo. Siamo lontani da ciò che voglio e da ciò di cui ho bisogno”, ha concluso.