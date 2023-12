MotoGP | Mir: “Ho l’occasione di guidare il progetto Honda 2024”

Joan Mir ha vissuto una prima stagione con Honda orribile, concludendo il campionato 2023 della MotoGP con soli 26 punti, condizionato da infortuni e ammettendo a un certo punto di aver pensato di mollare. Il miglior risultato per il maiorchino è arrivato in India, quando ha ottenuto il quinto posto in uno dei weekend dove la Honda si è mostrata competitiva.

Con il passaggio di Marc Marquez al team Gresini Ducati il prossimo anno, il campione del mondo 2020diventa di fatto il leader in casa Honda e ritiene che si possa fare un buon lavoro se la Honda lo ascolta in termini di feedback sullo sviluppo. "È vero che alla fine della stagione, più che sentire la motivazione per il prossimo anno, la cosa che voglio di più è finire e andare a dormire dopo una stagione come questa", ha detto quando gli è stato chiesto da Autosport/Motorsport.com se si sentisse più motivato per il 2024 ora che è leader del team Honda.

Photo by: Repsol Media Joan Mir, Repsol Honda Team

“Ma dentro di me penso anche che l’anno prossimo abbiamo una bella possibilità di poter decidere un po' di più la direzione dello sviluppo. Perché il nuovo pilota, Luca Marini, si troverà come me l'anno scorso, in cui non sono stato in grado di fare alcun paragone tra la moto di quest'anno e quella del 2022. Quindi, ora avrò l'opportunità di dare un'opinione più approfondita, di capire in quali sono le aree penso sia stata presa la direzione corretta e in quali no. Se mi ascolteranno, credo che potremo fare un buon lavoro”.

Marini, che proviene dal team VR46 e ha guidato la Ducati, è stato annunciato in Honda come sostituto di Marquez il lunedì successivo al Gran Premio di Valencia, con un accordo biennale. Sia lui che Mir hanno provato il prototipo 2024 durante il test di Valencia, e il maiorchino ha osservato che era la prima volta che la Honda portava qualcosa che funzionava davvero da quando era entrato a far parte del marchio.

Un articolo del giornalista spagnolo Emilio Perez de Rozas per El Periodico della scorsa settimana ha rivelato che la Honda è riuscita a ridurre di otto chilogrammi il peso della sua RC213V, il che ha contribuito - tra gli altri aggiornamenti - a migliorare la maneggevolezza complessiva della moto.