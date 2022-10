MotoGP | Mir ha l’ok dei medici: “Spero di finire bene con Suzuki”

Joan Mir si è infortunato in una caduta pesante nel primo giro del Gran Premio d’Austria, fratturandosi l’astragalo del piede destro e danneggiando vari tendini della zona interessata. Questo gli ha impedito di correre nel GP di San Marino, dove è stato sostituito da Kazuki Watanabe.

Il maiorchino è poi tornato ad Aragon due settimane dopo, ma i dolori e la mancanza di mobilità al piede destro, quello del freno, gli hanno fatto alzare bandiera bianca e si è fermato dopo le FP3 al Motorland. Si è perso anche le due gare successive, in Giappone e Thailandia, dove è stato sostituito da Takuya Tsuda e da Danilo Petrucci rispettivamente.

Dopo aver continuato con la riabilitazione a casa, il campione del mondo 2020 è tornato a Phillip Island, dove ha dovuto sottoporsi alla visita medica di controllo per ricevere l’ok per l’evento e prenderà parte alle FP1 del Gran Premio d’Australia di questo fine settimana. “La frattura è molto più consolidata”, ha spiegato Mir dopo il controllo con i medici del circuito. “Resta solo l’edema. La cosa importante è che io possa guidare al 100% e penso di poterlo fare senza pensare molto alla caviglia”.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il maiorchino ha approfittato dello scorso fine settimana per salire su una moto stradale e vedere la reazione della sua gamba: “Mi sono messo alla prova con una moto da 600cc ed è andata bene. ho più stabilità e posso controllare ciò che faccio con il piede. Non mi trema più il piede nella zona dell’edema”, che poi è stato il problema che lo ha condizionato ad Aragon.

Per Mir, che qualche settimana fa ha annunciato l’approdo in Honda per le prossime due stagioni, la cosa importante al momento è concludere quest’anno con delle buone sensazioni: “Voglio concludere bene il mio percorso in Suzuki. Devo acquisire fiducia. Lottare per il podio a Valencia sarebbe l’ideale. Penso di essere al 100% o comunque molto vicino. In questo senso ho fatto un passo in avanti”.

Come campione 2020, Mir può parlare con cognizione di causa di ciò che si stanno giocando Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia in quest’ultima fase di stagione: “Da fuori, penso che Pecco sia più rapido in questa fase di campionato. È in un punto in cui può solo perdere questo titolo. Però lo meritano entrambi, penso che Pecco abbia qualcosa in più”. Anche se non lo scarta del tutto, Mir non vede Aleix Espargaro con molte opportunità: “Se vince Aleix sarà per la costanza, per la testa. Però vedo qualcosa in più a Pecco e Fabio rispetto a lui”.