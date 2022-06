MotoGP | Miller penalizzato per la caduta con le bandiere gialle

Oltre il danno, la beffa. Jack Miller pagherà a carissimo prezzo la caduta avvenuta nel corso della quarta sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, perché dovrà scontare una long lap penalty nella gara di domani al Sachsenring.

Il pilota della Ducati è scivolato alla curva 13, quella che immette sul rettilineo di partenza, ma il problema è che lo ha fatto quando in quel punto erano esposte le bandiere gialle, perché pochi istanti prima era finita ruote all'aria nello stesso punto l'Aprilia di Aleix Espargaro, che nel frattempo però aveva già cominciato a prendere la via dei box a spinta.

L'australiano era immediatamente finito sotto investigazione, ma si è dovuto aspettare il tardo pomeriggio per avere il verdetto dei commissari, che hanno deciso di non penalizzarlo sulla griglia di partenza, sulla quale ha mantenuto il suo sesto posto, imponendogli però di effettuare appunto una long lap penalty.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima di sapere l'esito dell'indagine, Miller aveva ammesso il suo errore, ma aveva anche spiegato che in quel giro non stava cercando di migliorarsi e che quindi sperava che i commissari comprendessero la situazione.

"Ho visto le bandiere gialle e tra me e me mi sono detto nel casco: 'Non cadere'", ha raccontato Miller. "E subito dopo mi sono ritrovato a terra. Ho capito che ovviamente non c'era nessuno nella ghiaia, ma c'erano ancora le bandiere gialle".

"Certo, capisco. Sono caduto con le bandiere gialle, ma andrò a perorare la mia causa, perché non stavo cercando di migliorare. Si può vedere nei dati. Porterò con me i dati e quel che sarà, sarà", ha aggiunto.

E in parte può essere che la tesi di Jack abbia attecchito, visto che solitamente la punizione in questo caso è un arretramento in griglia, ma con lui i commissari hanno usato la mano più leggera. Anche perché al Sachsenring la long lap penalty impone solamente una traiettoria leggermente più larga alla curva 1.