MotoGP | Miller: “Io fuori per Acosta? Non guardo questa robaccia”

KTM ancora non ha trovato una soluzione per la propria formazione di piloti per la stagione 2024 della MotoGP, con cinque piloti per quattro moto. Al centro di questa c’è il leader del campionato Moto2 e potenziale talento della nuova generazione Pedro Acosta, che passerà in MotoGP il prossimo anno dopo che KTM ha attivato il contratto per il 2024.

Sia Brad Binder, che ha firmato il rinnovo fino alla fine del 2026, sia Miller hanno il contratto per rimanere con il team il prossimo anno. allo stesso modo, anche i due portacolori Tech 3 Pol Espargaro e Augusto Fernandez hanno un contratto con KTM per la prossima stagione. Sembrerebbe però che Acosta finirà in Tech 3, con KTM che mette Espargaro e Fernandez uno contro l’altro per vedere chi manterrà il posto.

Tuttavia, la scorsa settimana è emersa un’altra voce: sembrerebbe che a Miller sia stato offerto un contratto raddoppiato in termini economici con 10 wild card per fare spazio ad Acosta nel 2024. Parlando alla vigilia del Gran Premio di San Marino, l’australiano, che sta per diventare padre per la prima volta, ha smentito queste voci: “Cos’è, una voce spagnola? Non so nemmeno chi l’abbia detta”, ha esordito quando gli è stato chiesto delle voci sul proprio futuro.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non mi dà fastidio, è buono avere il proprio nome in prima pagina anche se non si è lì. Voglio dire, le cose vanno così. Sono abbastanza contento, ho un paio di settimane di fronte a me abbastanza impegnative, quindi non focalizzo la mia attenzione su questa robaccia. Ero in attesa di qualcosa da firmare nella mia mail! Ma non c’è nulla di vero in questo. So di avere un lavoro da fare in KTM, so per quale motivo mi tengono e per cosa sono qui”, ha spiegato.

“E quello che dobbiamo fare, è salire ancora di livello. È un bel problema per loro adesso, perché 12 mesi fa ero io a lottare per salire su questa moto. Ora non è un mio problema”, ha concluso l’australiano. Inoltre, stando al regolamento, i costruttori che non beneficiano delle concessioni possono avere un massimo di tre wild card a stagione. Per questo motivo, sarebbe impossibile per Miller avere un’offerta di 10 wild card, anche se queste voci si rivelassero vere.