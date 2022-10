MotoGP | Miller: "Devastato dall’incidente nella mia gara di casa”

Il Gran Premio d’Australia è stato il primo e unico appuntamento di casa da pilota ufficiale Ducati per Jack Miller, che però è finito a terra al nono giro per un incidente non dipeso da lui. Il colpevole è stato un Alex Marquez fuori controllo, che è andato in testacoda al tornante prima di urtare la Ducati di Miller e far cadere l'australiano dalla moto.

Ironia della sorte, la gara di casa di Miller si è conclusa dolorosamente proprio nella curva che sabato è stata ribattezzata in suo onore. Riflettendo sull'incidente, il pilota Ducati ha detto di non aver avuto idea dell'arrivo di Marquez fino al momento dell'impatto: "Non era la giornata che avevo in mente, ma questa è stata. Ero a metà curva, stavo per rilasciare i freni e dare gas, e mi sono ritrovato con una ruota anteriore nel mezzo della colonna vertebrale. Non potevo farci molto. Un attimo prima guardavo il retro della moto di Marco Bezzechi, l'attimo dopo vedevo le stelle. Mi ha fatto parecchio male, ma ora mi sento bene, solo un po' ammaccato".

Pur essendo inizialmente arrabbiato con Marquez, Miller ha dichiarato di non voler portare rancore per quello che è stato chiaramente un errore. "Che senso ha arrabbiarsi? D’altronde siamo tutti in pista a fare del nostro meglio. Capisco che si sia fatto prendere la mano nel tentativo di superare Marini, ma tutti abbiamo commesso degli errori. È distrutto quanto me per non aver finito la gara. Certo, era il mio primo Gran Premio di casa dopo tre anni...non è il modo in cui avrei voluto finirlo".

Dopo l'incidente, Miller si è recato dove si trovavano la sua famiglia e i suoi amici durante il weekend del GP d'Australia. In seguito ha rivelato di essere andato a scusarsi con la sua famiglia per non essere arrivato al traguardo, scuse che ha esteso a tutta la tifoseria australiana. "Una volta ripreso fiato, mi sono avvicinato ai miei genitori, li ho abbracciati e ho chiesto loro scusa", ha detto. "Molte persone hanno viaggiato - non solo la mia famiglia, ma molte famiglie di tutto il paese - in lungo e in largo per vedere un australiano fare del bene. E ti senti come se li avessi delusi. È devastante, ma fa parte del motociclismo".

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, nel frattempo, ha accettato la piena responsabilità dell'incidente e ha detto di aver compreso la rabbia di Miller in quel momento. Al pilota del Team LCR Honda è stato comminato un Long Lap Penalty per l'incidente, che dovrà scontare durante il Gran Premio della Malesia del prossimo fine settimana. "Mi dispiace molto per Jack. Capisco che fosse arrabbiato", ha detto. "Aveva tutte le ragioni per esserlo. Ho commesso un errore".

"Sono stato molto attento in quella curva perché so che è molto facile sbagliare. In quel giro ho iniziato ad attaccare un po' perché in quel momento mi stavano passando tutti. Mi dispiace per lui e per il suo team. Abbiamo perso una buona occasione per fare un buon risultato, ma la vita è così. Tutti possono commettere un errore, ma quello è stato un po' eccessivo. È una cosa che può capitare a tutti. Ma non è una scusa. Oggi ho commesso un errore enorme", conclude il pilota LCR.