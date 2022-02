MotoGP | Miller: "Aleix arrogante, per poco non lo tamponavo"

Jack Miller non le ha mandate a dire ad Aleix Espargaró per via di un quasi incidente verificatosi tra i due nel primo giorno di test della MotoGP a Mandalika.

Il pilota Ducati ha dichiarato di aver quasi speronato quello della Aprilia nella parte finale delle prove, in un episodio che ha coinvolto indirettamente anche Enea Bastianini.

Secondo l'australiano, Espargaró stava seguendo il giovane pilota del team Gresini quando ha frenato bruscamente alla penultima curva della pista indonesiana.

Miller, che era ad una certa distanza dietro di lui, ha dovuto evitarlo per non centrare in pieno la moto di Noale condotta dallo spagnolo.

"Semplicemente ha frenato di colpo alla penultima curva e io l'ho quasi tamponato - racconta il Ducatista - Poi l'ho raggiunto accelerando, ma pareva che non si fosse reso conto di nulla. Aleix è fatto così, è un arrogante".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Detto questo, l'australiano ha terminato sesto in classifica con buone impressioni del tracciato.

"È un po' come l'Argentina, molto divertente e bella, mi è piaciuta perché ha tutto; è veloce e molto tecnica, penso che faremo belle gare qui".

"Ovviamente lo sporco complica un po' le cose. Questa mattina quando siamo usciti, nei primi due o tre giri la pista non era male. Ma poi ha cominciato ad asciugarsi e il fango ha iniziato a venire fuori".

"Ma l'unica cosa che potevamo fare era uscire, girare e pulire la superficie. Se non l'avessimo fatto oggi, avremmo dovuto farlo domani".

"Comunque abbiamo capito un sacco di cose interessanti, soprattutto con queste condizioni, sul fango, sull'elettronica. Inoltre, avremo polvere anche in Qatar, quindi penso che sia stato un giorno molto importante per noi".

"E poi credo sia anche bello non provare la moto su piste fantastiche e sotto il sole, come al solito".