MotoGP: Mika Kallio sostituisce Lecuona a Portimao

Iker Lecuona è stato costretto a saltare il GP d’Europa a causa della positività al COVID-19 di suo fratello, e assistente, che lo ha obbligato ad una quarantena di 10 giorni. Lo spagnolo, in un primo momento, era stato autorizzato a prendere parte al secondo appuntamento di Valencia, ma dopo l’esito positivo del test molecolare gli è stato impedito di scendere in pista.

Il team Tech3 ha annunciato oggi che Lecuona salterà anche l’ultimo appuntamento della stagione a Portimao ed al suo posto salirà in sella Mika Kallio.

Il finlandese è stato parte del progetto KTM sin dal 2017 e lo scorso anno ha preso parte alle ultime sei gare del campionato quando la Casa austriaca ha interrotto il suo rapporto con Johan Zarco.

“Purtroppo non è una situazione facile per il team e mi dispiace che Iker debba saltare anche questa gara” ha dichiarato Kallio.

“Salirò in moto, ma non sarà semplice dato che quest’anno ho avuto poche occasioni per girare. Ovviamente sarà interessante vedere come mi adatterò non solo alla KTM ma anche alla pista”.

“Tutto sarà nuovo per me, compresi i ragazzi con i quali dovrò lavorare, quindi avrò molto da imparare. Sarà una grande sfida, ma è sempre un onore correre in MotoGP e difendere i colori del team Tech3. Sono legato alla squadra da molto tempo e sarà emozionante tornare in pista anche se solo per l’ultima gara della stagione”.

Herve Poncharal, team principal del Tech3, ha dichiarato: “E’ un grande onore che Mika possa correre per noi. Lo seguiamo da molto tempo ed abbiamo visto cosa è stato capace di fare in 125, 250, Moto2 e MotoGP”.

“Ha un legame molto forte con il progetto KTM. Purtroppo Iker non potrà scendere in pista e toccherà a Mika disputare l’ultima gara dell’anno. Non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

“Ovviamente siamo consapevoli che non potremo avere aspettative elevate. Ho detto a Mika di divertirsi, di godersi il momento e fare in modo che quest’ultimo weekend stagionale possa regalarci vibrazioni positive”.