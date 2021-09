MotoGP: Michelin resta fornitore unico di gomme fino al 2026

La partnership tra la MotoGP e la Michelin sembra essere diventata un legame quasi indissolubile ed effettivamente sarà così almeno per altre cinques stagioni. L'accordo di fornitura esclusiva di pneumatici della classe regina tra l'azienda francese e Dorna Sports è stato infatti rinnovata fino al 2026. Un'estensione triennale del contratto che quindi vedrà la partnership arrivare a raggiungere il decennio di collaborazione.

Il colosso di Clermont-Ferrand è diventato il fornitore unico della MotoGP 2016 e da allora il livello della competizione si è fatto sempre più serrato nella categoria regina del Motomondiale. Di gara in gara, vediamo battuti i record dei tracciati, ma anche quelli della distanza in gara. Senza dimenticare che le dieci top 15 più ravvicinate della storia sono state tutte registrate dal 2018, e addirittura quattro di queste nella stagione 2021.

Come parte dell'accordo, Michelin continuerà ad essere presente anche nella cartellonistica a bordo pista in ogni evento, oltre ad essere title sponsor di almeno un Gran Premio in ogni stagione per la durata del contratto.

"Siamo molto felici dei risultati ottenuti dal ritorno di Michelin in MotoGP e oggi abbiamo, logicamente, esteso la nostra partnership con Dorna Sports. Siamo particolarmente orgogliosi dei progressi tecnologici compiuti con i nostri prodotti, così come dei numerosi record battuti insieme ai nostri partner", ha detto Florent Ménégaux, CEO di Michelin.

"Questo campionato offre ai fan uno spettacolo accattivante, ed è accessibile tramite piattaforme digitali senza precedenti nel motorsport. Essere partner della MotoGP rappresenta quindi una preziosa opportunità per Michelin di coinvolgere il pubblico e gli attori della categoria nella sua visione, nel suo marchio, nei suoi pneumatici e nella sua innovazione".

"Per Michelin, il motorsport è un laboratorio che favorisce il trasferimento della sua esperienza e delle sue soluzioni sostenibili a beneficio di tutti", ha concluso.

Anche Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, non ha nascosto la sua soddisfazione: "Siamo molto orgogliosi di continuare la nostra partnership con Michelin almeno fino al 2026. Michelin è stata un partner vitale per la MotoGP da quando è diventata il fornitore di pneumatici per la classe regina nel 2016, aiutandoci a creare una delle più grandi epoche storia dei Gran Premi motociclistici".

"Sono lieto che raggiungeremo un decennio di collaborazione e spero che potremo continuare a costruire insieme su questa incredibile base. Questo accordo è una notizia fantastica per tutti noi nel campionato", ha aggiunto.