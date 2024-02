MotoGP | Michelin: il valore minimo della pressione anteriore scende a 1,80

La MotoGP ha da poco riacceso i motori per l'ultimo test pre-campionato in Qatar. La prima uscita stagionale, a Sepang, ha evidenziato delle prestazioni in crescita e anche sul fronte delle gomme sono state valutate alcune novità introdotte dalla Michelin. La più importante però sarà operativa proprio dalla trasferta di Lusail perché, dopo le tante richieste di team e piloti, l'azienda francese ha deciso di intervenire sui valori minimi di pressione da rispettare per questioni di sicurezza, visto che da quest'anno non ci saranno più warning o penalità in tempo, ma dovrebbero iniziare a scattare delle vere e proprie squalifiche (anche su questo tema però potrebbero esserci presto delle novità da parte della FIM e della Race Direction).

Il responsabile Piero Taramasso ha confermato a Motorsport.com che a Clermont-Ferrand è stata fatta un'analisi molto approfondita negli ultimi mesi e che questa ha portato alla decisione di ridurre il valore minimo della gomma anteriore, quella che crea più problemi di innalzamento di temperatura e pressione soprattutto quando si viaggia in trenino, portandolo da 1,88 a 1,80 bar. Un valore che dovrebbe permettere a tutti quanti di avere più margine, rimanendo sempre nel campo della sicurezza.

"Quest'inverno abbiamo rianalizzato tutti i dati dell'anno scorso e rifatto tutti i test di severità con delle simulazioni circuito per circuito. Dopo questo processo abbiamo deciso di ridurre il valore della pressione da 1,88 a 1,80 bar. Questo darà un po' più di margine ai tecnici ed ai piloti, che potranno stare tra 1,8 e 2,1, avendo una buona forbice per avere le pressioni anteriori sotto controllo", ha spiegato Taramasso a Motorsport.com.

"In cambio però abbiamo chiesto di rispettarla per il 60% della distanza della gara domenicale e non per il 50% come l'anno scorso, perché ci prendiamo un po' di rischio in più. Questa notizia è stata accolta bene dagli organizzatori, dai team e dai piloti. Sarà così a partire dal test del Qatar e sarà così per tutta la stagione", ha aggiunto.

Questa ovviamente è la novità più importante ma, come detto, a Sepang la Michelin ha ottenuto dei riscontri importanti per quanto riguarda l'introduzione delle nuove mescole che entreranno a far parte delle allocazioni in questa stagione.

Piero Taramasso, Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"A Sepang abbiamo già utilizzato la gamma 2024, che presenta delle mescole nuove sia all'anteriore che al posteriore. Queste mescole sono state provate e validate nel 2023, a Misano e a Valencia. L'obiettivo era di garantire lo stesso livello di grip, ma anche più costanza di rendimento. Le abbiamo adoperate a Sepang con successo, perché i tempi sono stati molto buoni, ma abbiamo trovato anche tanta costanza, quindi i team hanno potuto lavorare a lungo con la soft al posteriore e la media all'anteriore, che era la combinazione ideale".

"I tempi sono stati migliori di un secondo rispetto ai test di Sepang del 2023 e questo vuol dire che il modello di pneumatici di cui disponiamo non è ancora arrivato al limite: anche se i piloti spingono sempre di più e le moto sono sempre più competitive, riescono sempre tenere il passo. Questa è una buona notizia".

Entrando nello specifico delle soluzioni provate in Malesia, ha riscosso particolarmente successo la nuova dura anteriore: "Abbiamo provato una nuova mescola anteriore, che noi chiamiamo 'hard plus' ed è un po' più dura per compensare il fatto che le moto sono più aggressive sull'anteriore e mettono sempre più carico sul davanti. E' una soluzione che ha funzionato molto bene, perché i piloti erano contenti. La riproveremo anche in Qatar e se si confermerà potremo già introdurla nel 2024 a partire dal Gran Premio di Spagna, a Jerez, vedendola su una decina di circuiti".

Dovrà essere rivalutata invece la nuova costruzione, sempre per l'anteriore, che dovrebbe fare il suo esordio il prossimo anno: "Poi abbiamo proposto anche l'anteriore 2025, ma purtroppo su questa abbiamo avuto pochi risultati, perché l'ha provata un solo pilota nello Shakedown ed altri quattro nei test ufficiali. Inoltre sono risultati che non sono coerenti, perché vanno in direzioni diverse. L'anno scorso l'avevamo già fornita a tutti i costruttori per provarla nei test privati con i collaudatori, ma spesso sono stati penalizzati dal meteo sfavorevole. Purtroppo su questo fronte siamo in ritardo, quindi dovremo valutare come andare avanti con questa soluzione, che è una nuova costruzione".