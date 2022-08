MotoGP | Meregalli: "Quartararo guida ad un altro livello"

Per tutto il Gran Premio d'Austria, Fabio Quartararo è stato l'unico pilota in grado di tenere testa alle Ducati al Red Bull Ring, una pista particolarmente favorevole alla moto italiana.

Il Campione del Mondo in carica è stato anche l'unico pilota delle prime due file dello schieramento a non essere in sella a una Desmosedici GP, ed è stato anche l'unico a piazzarsi nella top 5 senza guidare una Rossa.

Il francese, oltre a beneficiare dei problemi di Enea Bastianini e di un errore di Jorge Martin, ha saputo gestire al meglio i suoi pneumatici, cosa che gli ha permesso di avere un ottimo ritmo nelle ultime fasi della gara.

Ha superato Jack Miller all'uscita della chicane con un sorpasso spettacolare e Pecco Bagnaia ha ammesso che avrebbe avuto difficoltà a contenerlo se la gara fosse durata un giro o due in più.

Il team manager della Yamaha, Massimo Meregalli, si è detto soddisfatto delle prestazioni del suo pilota durante tutto il fine settimana, su una moto notoriamente inferiore. L'italiano ritiene che Fabio sia una spanna sopra agli avversari in questa fase della stagione.

"La gara di Fabio è stata incredibile", ha dichiarato il team manager della Casa giapponese. "Se lo merita il podio, perché la sua guida è di un altro livello rispetto al resto dei piloti del campionato".

"Sa come sfruttare al meglio la nostra moto e lui compie sorpassi che altri non prenderebbero nemmeno in considerazione, ma che vanno a nostro favore, come quello nella chicane per il secondo posto. È veloce, costante e intelligente".

"È un peccato che sia rimasto indietro all'inizio perché, secondo il mio parere di parte, Fabio era il pilota più veloce in pista. Comunque, uscire da questo circuito avendo aumentato il vantaggio nel Mondiale è una vittoria per noi".

Sebbene Quartararo abbia perso cinque punti rispetto a Bagnaia, ne ha guadagnati dieci ad Aleix Espargaró, l'altro principale contendente al campionato. Sabato il pilota dell'Aprilia aveva riconosciuto l'attuale superiorità del suo rivale.

"Sta facendo un buon lavoro", ha detto. "La Yamaha non è al livello della Ducati e lui è molto vicino a loro. È il miglior pilota in griglia in questo momento. Sono sicuro che se avesse avuto la stessa moto avrebbe vinto il titolo con un grande distacco".

Meregalli sostiene Morbidelli

Fabio Quartararo è stato, ancora una volta, l'unico in grado di far brillare la Yamaha a Spielberg: l'altra M1 che ha concluso la gara, quella di Andrea Dovizioso, lo ha fatto con un modesto 15° posto, mentre Darryn Binder e Franco Morbidelli sono entrambi caduti. Quest'ultimo era 14° prima dell'incidente.

Ma Meregalli cerca di guardare ai lati positivi ed ha elogiato la guida d'attacco del vice-campione del mondo 2020. "Si può vedere la gara di Franky da due angolazioni. Naturalmente, siamo delusi che non sia riuscito a conquistare punti dopo una gara discreta, partendo 17°. Ma, d'altra parte, preferiremmo che un pilota desse il massimo e commettesse uno o due errori piuttosto che finire ogni gara senza attaccare. Aveva un buon ritmo ed era in grado di sorpassare, quindi lo valuteremo positivamente prima di andare a Misano".