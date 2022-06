MotoGP | Mercato 2023: Alex Rins in trattativa con Honda LCR

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, i primi contatti tra Alex Rins e la Honda LCR hanno portato a una seconda fase di trattative, che dovrebbero concludersi entro i prossimi quindici giorni.

Il probabile arrivo di Rins nella squadra di Lucio Cecchinello dipende da diversi fattori. In primo luogo, l'approvazione di Honda, che ha questo potere nel caso del suo team satellite. E, naturalmente, sulla possibilità di raggiungere un accordo in termini finanziari.

In questo senso, le posizioni si sono avvicinate notevolmente questo fine settimana al Sachsenring, dove il pilota di Barcellona non ha preso parte alla gara di domenica a causa dell'infortunio al polso sinistro riportato nell'incidente del Montmeló.

"Honda ha ovviamente parlato con i due piloti Suzuki, che ci hanno chiamato dopo la diffusione della notizia sul futuro della loro squadra", aveva dichiarato pochi giorni fa il team manager di HRC, Alberto Puig.

Con il mercato in pieno svolgimento, la possibilità che i due attuali piloti Suzuki possano finire su una Honda nella prossima stagione è molto concreta, visto che Joan Mir ha trovato un accordo con il marchio dell'ala dorata per diventare il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Il futuro dell'altro Marquez, Alex, dipenderà invece dalle mosse che verranno fatte e dai posti vacanti.

Come la maggior parte delle squadre, LCR ha valutato diverse opzioni per la formazione del prossimo anno. Ai Ogura ha tutte le carte in regola per sostituire Takaaki Nakagami nel lato del box sponsorizzato Idemitsu. Questa mossa probabilmente relegherà Taka ad un ruolo di collaudatore, al fianco di Stefan Bradl, che ha un contratto per il 2023.

Per l'altra RC213V, quella attualmente guidata da Alex Marquez, ci sono stati diversi candidati negli ultimi mesi. La Honda è stata contattata da Aki Ajo per valutare l'inserimento di Jack Miller, che alla fine ha deciso di firmare per KTM, dove farà coppia con Brad Binder. Miguel Oliveira era un altro degli interessati a quella moto, anche se il pilota portoghese ha bussato a tutte le porte.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tutti coloro che una settimana fa davano per scontato l'ingaggio del pilota portoghese da parte di Gresini, nelle ultime ore si sono dimostrati molto meno determinati. Il principale ostacolo all'arrivo di Oliveira nella scuderia faentina è di natura finanziaria: la Ducati non intende pagargli lo stipendio perché, data la sua età (27 anni), non rientra nella filosofia di promozione dei giovani piloti che ha giustificato lo sforzo su Enea Bastianini, il cui contratto è direttamente con la Casa di Borgo Panigale.

"Bestia" ha firmato il suo nuovo contratto con il costruttore bolognese sabato scorso, e ora resta da vedere se sarà lui ad essere promosso nella squadra ufficiale, o se il prescelto sarà Jorge Martin. Chi non lo farà indosserà la tuta del Prima Pramac Racing.

Se Oliveira non dovesse approdare in Gresini, è probabile che si unisca alla RNF, dove Massimo Rivola ha già dato il via libera, anche se il suo primo candidato è sempre stato Raul Fernandez, ancora bloccato da KTM.

Pol Espargaro, intanto, sta definendo i dettagli del suo ritorno in KTM, ma in Tech3, dove non è ancora chiaro chi sarà il suo compagno di squadra, vista l'immobilità della Casa austriaca, che sorprendentemente non ha problemi a trattenere Remy Gardner e Fernandez contro la loro volontà.