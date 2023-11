MotoGP | Match point Bagnaia: campione in Qatar se…

Mentre la stagione 2023 della MotoGP volge al termine, solo due piloti rimangono in corsa per il titolo mondiale, Pecco Bagnaia e Jorge Martín. Marco Bezzecchi, terzo in classifica, ha ormai un distacco troppo grande da colmare in soli due weekend.

Anche se la battaglia è stata intensa fin dalla fine dell'estate, Bagnaia potrebbe avere il primo match point per conquistare il suo secondo titolo mondiale nella gara di domenica del Gran Premio del Qatar, il penultimo appuntamento della stagione in programma questo fine settimana, a patto di avere una Sprint favorevole.

Per essere incoronato campione a Lusail, il pilota ufficiale Ducati dovrà lasciare il Qatar con un vantaggio di 37 punti. Con un simile distacco, Martín potrebbe essere a pari punti con Bagnaia a Valencia, ma non potrebbe diventare Campione del Mondo, perché nonostante le tante vittorie delle Sprint, per decidere tra due piloti a pari punti si tiene conto solo del numero di vittorie nelle gare principali, e Martín ha attualmente due vittorie in meno di Bagnaia.

Se Pecco dovesse il Qatar con 37 punti di vantaggio, significherà inevitabilmente che il pilota madrileno non ha vinto domenica, e quindi che il pareggio a Valencia non sarà sufficiente per incoronarlo campione. Inoltre, se Martín vince gli ultimi due GP della stagione e i due piloti finiscono la stagione a pari merito, si terrà conto del numero di secondi posti e Bagnaia avrà più punti di Martín.

Per avere 37 lunghezze sullo spagnolo domenica sera, Bagnaia dovrà iniziare la gara lunga con un vantaggio di almeno 12 punti, poiché una vittoria fa guadagnare 25 punti. Con il suo attuale vantaggio di 14 punti, ha quindi bisogno di non perdere più di due punti da Martín sabato.

Ci sono molte combinazioni possibili di risultati, ma questo significa che se Bagnaia è davanti a Martín nella Sprint, avrà inevitabilmente la possibilità di vincere il titolo il giorno successivo. Al contrario, se Martín vincerà la Sprint, il vantaggio di Bagnaia scenderà sotto i 12 punti (la differenza tra il vincitore e il secondo è di tre punti) e il titolo si deciderà inevitabilmente a Valencia. Martín posticiperà la lotta anche nel caso in cui non vinca la Sprint, ma arrivi tra i primi sette e preceda Bagnaia di almeno tre posizioni.

Pecco Bagnaia devra devancer Jorge Martín de plusieurs positions pour être titré au Qatar

Le opzioni di titolo in Qatar sono deboli

Anche in uno scenario molto favorevole a Bagnaia sabato, con una vittoria combinata con il ritiro di Martín, il suo vantaggio salirebbe a 26 punti e il giorno successivo dovrebbe comunque ottenere 11 punti in più del pilota Pramac, tenendo presente che nella gara principale una vittoria fa guadagnare 12 punti in più del quarto. Bagnaia dovrà quindi battere Martín di diverse posizioni in ciascuna delle due gare, sperando che il suo rivale non salga sul podio domenica.

Il campione del mondo in carica dovrà ottenere almeno 23 punti in più di Martín nelle due gare se vuole mantenere il numero 1 sulla sua Ducati nella prossima stagione. Quest’anno, solo in Portogallo, nella giornata di apertura della stagione, c'è stato un tale divario a favore dell'italiano, che ha ottenuto 28 punti in più. Da allora, non ha mai raccolto più di 19 punti in più di Martín in un solo fine settimana, in Olanda e in Austria.

Bagnaia ha ottenuto questo minimo di 23 punti 11 volte in 18 fine settimana quest'anno, e questo è esattamente il numero di punti che ha preso sia in Thailandia che in Malesia. Da parte sua, Martín ha bisogno di ottenere almeno 14 punti per essere certo di rimanere in lotta fino a Valencia, indipendentemente dai risultati del suo rivale, cosa che ha fatto 13 volte in 18 weekend.

A questi calcoli si aggiunge la variabile della pressione degli pneumatici anteriori. La classifica potrebbe cambiare ancora, in un senso o nell'altro, dopo il traguardo di domenica, con Bagnaia e Martín che rischiano una penalità di tre secondi per ogni ulteriore infrazione.

In breve

Pecco Bagnaia campione in Qatar se…

Conserva almeno 12 punti di vantaggio dopo la Sprint e ne guadagna 23 in più di Martin nell’intero weekend.

Il titolo si gioca a Valencia se…

Martin vince la Sprint o si classifica tra i primi sette sabato a precede Bagnaia di almeno tre posizioni.

Martin sale sul podio nella gara di domenica.

Martin conquista 14 punti nell’intero weekend.