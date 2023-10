MotoGP | Martin va in fuga e cade: a Mandalika vince Bagnaia in rimonta!

Aspettavamo la reazione del campione da Pecco Bagnaia ed è arrivata nella Mandalika, in un weekend che sembrava quasi poter essere una Caporetto per la sua stagione. Dopo un sabato da dimenticare, il pilota della Ducati si è regalato una domenica da sogno, rimontando dal 13° posto in griglia per andare a cogliere la sua sesta vittoria stagionale, la 17° in carriera in MotoGP, che lo riporta anche in vetta alla classifica iridata.

E proprio come se ci fosse quasi un trasferimento di trend, il ritorno al successo di Pecco arriva proprio nella domenica nella quale il rivale Jorge Martin è tornato a sbagliare dopo un periodo quasi perfetto. Il portacolori del Prima Pramac Racing sembrava lanciatissimo verso l'ennesimo successo, ma ha voluto strafare e al 13° giro è finito ruote all'aria alla curva 11 quando era al comando con un margine di quasi tre secondi sugli inseguitori. Anche se forse stava continuando a spingere visto che aveva scelto la gomma soft all'anteriore, si tratta però di un errore pesante, che potrebbe lasciare dei pensieri a livello mentale.

Ma questo non deve togliere niente alla reazione d'orgoglio del campione del mondo in carica, che ha sfoderato un avvio davvero rabbioso, perché dalla quarta fila è stato capace di portarsi in terza posizione nello spazio di appena tre giri, con una serie di sorpassi davvero grintosi, su tutti quello all'esterno su Aleix Espargaro alla curva 12.

Quando poi è caduto Martin, Bagnaia si è ritrovato secondo a circa un secondo dall'Aprilia di Maverick Vinales. A quel punto però l'occasione era troppo ghiotta per non provarci e infatti nello spazio di poche tornate si è riportato nello scarico della RS-GP del pilota spagnolo, che ha dato la sensazione di iniziare ad accusare un calo della gomma.

A otto giri dal termine poi ha trovato il varco per infilarsi alla curva 10 e prendersi il comando. Per un paio di giri ha dato anche la sensazione di poter scappare, ma poi Vinales ha nuovamente cambiato passo, incalzato anche dalla Yamaha di un Fabio Quartararo oggi tornato in modalità "El Diablo".

Il francese ha iniziato a pressare il pilota di Roses al punto che ad un giro dal termine sono arrivati a riprendere anche Bagnaia. Approfittando della battaglia tra i due alle sue spalle, però, Pecco è riuscito a gestire bene le cose fino alla bandiera a scacchi, portandosi a casa un successo pesantissimo, che gli mancava dal GP d'Austria, e che vale il controsorpasso ed il +18 su Martin.

Alle sue spalle anche Vinales ha stretto i denti e alla fine è riuscito ad arginare Quartararo, anche se probabilmente quella di oggi è stata per entrambi la gara migliore della stagione. Anzi, per il portacolori della Yamaha è praticamente certo, visto che ha chiuso a soli quattro decimi dal vincitore. Del resto, una pista come Mandalika, che praticamente non ha ripartenze da fermo, mette meno in evidenza le lacune della M1.

Ai piedi del podio c'è un Fabio Di Giannantonio che si è regalato una gara strepitosa, celebrata con un pianto emozionato al parco chiuso (migliore tra gli Indipendenti). E' un vero peccato però che il pilota romano abbia fatto questo grande salto di qualità solo ora che ha perso il suo posto al Gresini Racing per il 2024. Perché se è questo, un posto in MotoGP lo meriterebbe.

Magari non sarà da celebrare come il podio nella Sprint di ieri, ma anche Marco Bezzecchi merita degli applausi, perché è riuscito a concludere al quinto posto la gara lunga ad appena 7 giorni dall'operazione alla clavicola destra. Quando sabato scorso si è saputo del suo infortunio al Ranch, nessuno probabilmente avrebbe scommesso sulla possibilità che il portacolori della Mooney VR46 potesse tornare dall'Indonesia con così tanti punti in saccoccia.

A seguire ci sono le due KTM di Brad Binder e di Jack Miller, con il sudafricano che ne ha fatte veramente di tutti i colori, beccandosi ben due long lap penalty per aver scarenato prima il poleman Luca Marini e poi Miguel Oliveira. In ottava posizione troviamo invece Enea Bastianini, che ha commesso un errore nelle primissime fasi ed ha scontato la long lap penalty relativa all'incidente al via di Barcellona, ma nel finale di gara era tra i più veloci in pista. E questo forse è il segnale più importante per lui.

La migliore delle Honda è quella del convalescente Alex Rins, nono al rientro dopo il lunghissimo stop iniziato con la frattura di tibia e perone rimediata nella Sprint del Mugello. Va detto però che le due RC213V ufficiali di Marc Marquez e di Joan Mir hanno finito entrambe la propria corsa nella ghiaia delle vie di fuga. Solo decimo invece Aleix Espargaro, che ha pagato una scelta scellerata a livello di gomme, partendo con la soft al posteriore in una gara che si sapeva sarebbe stata durissima per le gomme.