MotoGP | Martin: “Sono stato troppo impulsivo a criticare Michelin”

21 punti, solo 21 punti separano Jorge Martin dal sogno di una vita. Riuscirà a strappare lo scettro a Pecco Bagnaia o dovrà accontentarsi di diventare vice-campione del mondo? Questo fine settimana ci darà le risposte, la MotoGP arriva a Valencia per l’ultima decisiva gara della stagione, un all-in per lo spagnolo, che proverà a fermare la corsa dell’avversario.

Se però da Barcellona Martin si era dimostrato nettamente più veloce rispetto a Bagnaia, il recupero nelle ultime gare è diventato più complicato e ora è costretto a vincere per provare a portare a casa il titolo: “Sarà un po’ difficile, rispetto al passato in cui recuperavamo punti weekend dopo weekend, sarà più complicato. Non sarà facile vincere, abbiamo visto anche le altre gare. Ma sono contento di quello che ho fatto questa stagione. Non ho niente da perdere, quindi cercherò di godermi questo weekend, su una pista che mi piace e dove sono parecchio veloce”.

Tuttavia, Martin ha dimostrato di avere le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio: “Proverò a vincere sia la Sprint sia la gara di domenica. So di essere in grado di farlo. In passato 21 punti erano molti, adesso non troppi, quindi credo che abbiamo delle opportunità e, qualsiasi cosa succeda, saremo contenti. Se vinceremo bene, altrimenti saremo contenti lo stesso. È il mio paese, non ho mai vinto a casa in MotoGP, mi piacerebbe farlo questo weekend. I fan mi aiuteranno a spingere”.

Valencia è una pista dove il pilota Pramac non ha mai vinto in MotoGP, ma quest’anno potrebbe rappresentare l’abbattimento del tabù. Dopo aver conquistato le ultime due pole position, ora punta al successo: “Non mi piaceva tantissimo quando ero in Moto3, ma quando nel 2017 ho vinto la mia prima gara ho iniziato ad amarlo. Qui sono sempre stato veloce e ho sempre avuto un buon passo. Ho fatto le ultime due pole position, quindi sono fiducioso. È una pista che ci può permettere di vincere entrambe le gare, ma a volte non è sufficiente. Vedremo cosa succederà”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Intanto Martin ha qualcosa per cui festeggiare. Pramac ha vinto il titolo team con una gara di anticipo rispetto alla fine della stagione ed è la prima volta nella storia che a vincerlo è una squadra indipendente: “Sono molto contento, anche arrivare in top 3 della classifica team è bello, ma vincere è una cosa spettacolare! Sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto e questo mi dà la motivazione di lottare per il futuro, anche per la prossima stagione”.

In Qatar, Bagnaia è riuscito a incrementare il margine in campionato grazie a una prestazione eccellente, combinata con una domenica da dimenticare di Martin. Lo spagnolo infatti è incappato in una gomma non al top, lanciandosi in dichiarazioni al vetriolo. Tuttavia, Martin si rende conto di essere stato esageratamente impulsivo e torna sui suoi passi: “Ho capito che non era colpa mia ed è stato facile dimenticarlo. Ero io a dover consolare i ragazzi del team, non ci voglio più pensare e voglio concentrarmi su questo weekend”.

“Abbiamo risposte? No, non lo so. È successo al primo giro, queste cose hanno bisogno di essere analizzate con calma e con tempo. Magari ho parlato anche fin troppo dopo la gara perché sono una persona impulsiva. Non sappiamo esattamente quello che è successo, però vedremo fra un paio di mesi, vedremo”, prosegue. “Forse sono stato fortunato, perché non mi è successo se non domenica scorsa. A volte magari in qualifica o nelle libere senti che c’è una gomma migliore rispetto a un’altra, ma non un secondo. Non come è successo in Qatar”.

Alla fine della prima stagione con il nuovo format, si iniziano a tirare le somme e, se Quartararo ha mostrato le sue perplessità sulle Sprint, Martin si è detto soddisfatto: “Per me questo format è fantastico, potremmo anche farne due di Sprint il sabato! Sicuramente è molto impegnativo fisicamente, per me lo è anche di più rispetto alla domenica. Però è per questo che ci alleniamo, mi sento fiducioso. È un gran lavoro sia per i piloti che per il team. Però permette anche di vedere cosa fanno gli altri. Il fatto di avere una gara il sabato significa che devi spingere già dal venerdì, ma a volte non c’è nulla di pronto per spingere. Per questo magari cadiamo di più, più gare ci sono e più rischi si prendono”.