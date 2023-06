MotoGP | Martín: "Sono contento, sento che sarò in Pramac nel 2024”

Alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, Jorge Martin ha ammesso per la prima volta che nel 2024 sentirà di correre ancora dove si trova ora, nonostante la clausola di salvaguardia prevista dal suo contratto nel caso in cui Ducati non gli offra un posto nel team ufficiale. Per Jorge Martin, l'arrivo di Gino Borsoi come team manager e il supporto e il materiale offerto da Ducati sono il modo migliore per continuare a progredire.

"Sono contento di dove sono, non vedo alcun motivo per cambiare, ho una moto ufficiale, ho una squadra meravigliosa che mi sostiene e sento che il 2024 deve rimanere lo stesso", ha ammesso nella conferenza stampa ufficiale del giovedì di Assen.

Un altro punto focale del fine settimana è la riunione dei costruttori, dove si discuterà della possibilità di cambiare il format, ancora una volta, in modo che la P1 del venerdì mattina non conti per la Q2. "Un po' come ha detto Pecco Bagnaia ("sarebbe una buona idea cambiare il format, in modo che la P1 non conti per la Q2, ma se lo cambiano devono darci uno o due pneumatici anteriori in più con cui lavorare" - ora hanno 10 anteriori e 10 posteriori per tutto il weekend)", dice Martín. “Abbiamo preso forse troppi rischi al mattino, se la cambiano avremo un po' più di tempo per lavorare con un po' più di tranquillità”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo spagnolo arriva ad Assen dopo sei podi consecutivi e la doppia vittoria in Germania: “Sicuramente me la sono goduta molto nei giorni successivi alla vittoria, non ho potuto festeggiare troppo. Quando si affronta il fine settimana successivo si è già concentrati, voglio finire nel migliore dei modi prima della pausa, spero di poter lottare per il podio e continuare ad essere costante come negli ultimi round".

Tuttavia, non sarà facile ad Assen, uno dei circuiti preferiti da Pecco e dove ha vinto lo scorso anno: "È uno dei suoi circuiti preferiti, mi ricordo quando dormivamo insieme (Moto3 ad Aspar, ndr) e condividevamo la stanza, un anno qui la notte prima della gara mi disse "vincerò" e lo fece. L'anno scorso sono stato nel gruppo di testa fino alla fine, ma quando ha iniziato a piovere ho perso un po' di fiducia e sono andato indietro, è stato un peccato”.