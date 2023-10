MotoGP | Martin si prende la Sprint di Mandalika e diventa leader!

La Sprint del Gran Premio d'Indonesia potrebbe essere la gara della svolta per il Mondiale MotoGP 2023. Grazie al suo quarto successo consecutivo in una gara breve, Jorge Martin si è infatti portato in testa alla classifica, soffiandola a Pecco Bagnaia per 7 lunghezze, con il ducatista che non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto dopo aver preso il via dalla 13° casella dello schieramento.

Un successo che ha anche regalato alla Casa di Borgo Panigale il titolo Costruttori, il quarto consecutivo, anche se quella ormai era veramente una formalità visto il dominio di quest'anno, certificato anche oggi con una grande tripletta.

Quella di "Martinator" è stata una prova di forza, perché dalla seconda fila si è subito portato in quinta posizione, poi ad uno ad uno ha infilato tutti i rivali che lo precedevano. Il primo è stato Brad Binder, poi è stata la volta di Fabio Quartararo e di Luca Marini. Infine, si è messo in caccia dell'Aprilia di Maverick Vinales, che al via ha preso il comando ed ha provato a scappare.

A 6 giri dal termine però il pilota di Roses non ha potuto nulla quando il portacolori del Prima Pramac Racing gli è entrato di forza alla curva 10, prendendosi una vetta che non ha più mollato fino alla fine. Solo al penultimo giro c'era stata la sensazione che si potesse prospettare una bella battaglia, perché Marini si era riportato a meno di tre decimi dopo essersi sbarazzato anche lui di Vinales.

Il poleman di giornata però ha commesso un errore andando lungo alla curva 13 e quindi poi si è accontentato di un piazza d'onore che comunque è importante se si considera che tornava dopo la frattura della clavicola rimediata in India. Ma da questo punto di vista ha fatto ancora meglio Marco Bezzecchi, operato appena 6 giorni fa per lo stesso infortunio, che ha centrato il gradino più basso del podio.

La sua lotta con Vinales ha animato le ultime tornate e proprio all'ultimo giro ha trovato il varco giusto alla curva 10, regalando alla sua squadra un doppio podio proprio nella giornata dell'annuncio del nuovo title sponsor Pertamina. Per l'Aprilia invece è un sabato al di sotto delle aspettative, perché erano le grandi favorite per quanto mostrato nelle prove, ma Vinales si è dovuto accontentare del quarto posto ed Aleix Espargaro ha rovinato la sua gara con un contatto con Brad Binder nelle prime fasi.

Discorso diverso per Fabio Quartararo e la Yamaha, che possono essere molto soddisfatti del quinto posto, anche perché "El Diablo" è riuscito a tenere un ritmo non troppo distante da quello dei migliori, chiudendo con un distacco di appena 3". Così come è molto buono il sesto posto per Fabio Di Giannantonio, ancora alla ricerca di una sella per il prossimo anno dopo aver perso il posto al Gresini Racing.

Il grande deluso di oggi è senza dubbio Bagnaia, che dopo il 13° posto in griglia non è riuscito a rimontare quanto avrebbe voluto, chiudendo alle spalle anche del compagno di squadra Enea Bastianini. Un risultato che lo porta a non essere leader iridato per la prima volta in questa stagione, certificando il suo momento non facile e quello magico di Martin, che è arrivato ad avergli recuperato 73 punti dalla Sprint di Barcellona. Oggi neanche la scelta della dura all'anteriore (la maggior parte degli altri avevano la soft) è riuscita ad aiutarlo a risalire, ma domani servità una reazione più decisa.

L'ultimo punticino se lo porta a casa la KTM di Jack Miller, mentre manca all'appello Marc Marquez, che è caduto nel corso del primo giro, chiedendo probabilmente troppo alla sua Honda alla curva 11.