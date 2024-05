MotoGP | Martin si nasconde: "Tendo sempre a vedermi meno forte di quello che sono"

Jorge Martin rimane in testa al Mondiale nonostante la caduta subita nell'ultima tappa del calendario a Jerez quindici giorni fa, mentre era in testa alla gara di domenica. Deciso a lasciarsi alle spalle la scivolata, il pilota del Prima Pramac Racing è stato il più veloce nella prima giornata di prove Le Mans, dove, oltre a stabilire il miglior tempo, ha anche frantumato il record della pista.

Non c'è modo migliore per affrontare uno dei weekend chiave per il futuro dello spagnolo, che aspira ad essere promosso nel team ufficiale Ducati nella prossima stagione e che si sta giocando il posto con Marc Marquez e, in misura minore, con Enea Bastianini, attuale proprietario della Desmosedici GP rossa, ma che sembra essere il meno probabile dei tre piloti in lizza.

"Non ricordo l'ultima volta che sono stato primo in entrambe le sessioni. Non è facile riuscirci. Credo di aver capito molto rapidamente le condizioni della pista. Su questa pista mi sentivo meglio del solito, e ora è il momento di cercare di migliorare", ha detto Jorge Martin, che ha preceduto di un decimo e mezzo Bagnaia, secondo nella sessione pomeridiana, in cui solo quattro decimi hanno separato i primi dodici.

Marc Marquez invece non è andato oltre al 13° posto e sarà costretto a passare dalla Q1, quindi potrebbe avere qualche difficoltà. Martin, tuttavia, ha messo il pilota del Gresini Racing in lizza per il podio, sia nella Sprint di sabato che nella gara lunga di domenica: "Ho abbastanza ritmo per lottare per la vittoria. E penso che Pecco, Enea e Marc siano i tre più forti insieme a me".

Alla domanda sulla forza della sua prestazione di venerdì, il #89 è stato più modesto, probabilmente per non farsi troppe illusioni. "Mi sento come sempre. Tendo sempre a vedermi peggiore di quello che sono, forse questo è uno dei miei problemi. Vediamo se domani vincerò e cambierò questa mentalità", ha detto Martin, che aveva previsto di fare solo due tentativi nel time attack, ma ne ha fatto un terzo. Nell'ultimo tentativo è arrivato ad un soffio dal battere anche il tempo stabilito, ma un errore lo ha portato ad andare lungo e a dover interrompere il giro.

"Ho fatto un giro in più di quello che avevo programmato. Non mi aspettavo di migliorare e credo che avrei potuto fare di più. Quando hai dei riferimenti chiari e metti una gomma nuova, hai un vantaggio", ha aggiunto il pilota madrileno.

Su tutto il rumore generato dalla mini-olimpiade che la Ducati ha organizzato per decidere chi sarà il suo secondo pilota ufficiale per i prossimi due anni, Martin è stato pragmatico: "Non do peso a quello che si dice all'esterno. L'unica cosa che posso fare è concentrarmi su me stesso".